10元→150…蘭州動物園門票飆15倍 民眾喊「去不起」

遊客給梅花鹿餵食。（取材自蘭州晚報）

總投資 19.12億（人民幣，下同，約3億美元）的蘭州野生動物園 26日試開園，150元（約23美元）的門票讓許多蘭州市民望而卻步。比原來老動物園門票貴了15倍，大嘆「去不起了」。但管理方表示，新園無論是在占地面積還是動物數量，或功能方面都大幅升級，且由企業投資建設，自負盈虧，所以門票價格有所抬高。

極目新聞報導，今年5月14日，五泉山蘭州動物園閉園，這個64年的動物園成為歷史。歷經四個多月後，全新的蘭州野生動物園開園，卻引起了不小爭議。

蘭州野生動物園9月26日至10月31日試開園，門票一人150元，步行遊覽區觀光車一人30元，讓蘭州不少本地人直呼「去不起」。

「從10元漲價到150元，太不合理了。」有蘭州市民稱，原來的五泉山蘭州動物園門票只要10元，如今的價格已經是原來價格的15倍。

網友拿出東部沿海及西部同類型城市的動物園門票價格進行對比。北京 野生動物園單次成人票150元，5A級景區上海野生動物園成人預訂票155元；而同在西北的西寧野生動物園和先秦嶺野生動物園的價格，都沒有超過50元。

備受關注的蘭州野生動物園26日開門迎客，但150元的門票被指價格虛高。（取材自蘭州晚報）

有網友稱，蘭州野生動物園的票價根本沒有照顧到當地居民的收入情況，完全是在「向北上廣看齊」，價格虛高。

報導指出，對於最終的定價，蘭州野生動物園管理方表示，價格已過物價部門批准。一位負責人稱，之前的蘭州動物園為城市動物園，經費由國家財政全額補貼。如今的野生動物園是由國企投資建設，自負盈虧，所以票價有所提高。

新京報署名評論指出， 蘭州公眾對門票的爭議，實際上與動物園的屬性變化有關。一下子從城市動物園橫跳至野生動物園，人們的價值認知還錨定在原有的公益屬性上。而蘭州野生動物園的情況是，原有低價動物園沒有了，新動物園又太貴，對人們來講，低成本參與動物科普的權利無法保障。

新動物園的票價問題見仁見智，但是也該秉持讓人們吃上「豪華餐」，也要允許一部分人吃「麻辣燙」的基本公共服務理念。如果兜底的問題沒有解決，門票和公眾的認知不匹配，沒有形成價格共識，公眾就依然會不滿意。即使有關部門反復解釋，可能效果也不會那麼理想。