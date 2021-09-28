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奶茶、炸雞盲盒流行 專家憂食安風險

中國新聞組／北京28日電
外賣平台上有商家出售「奶茶盲盒」。（取材自現代快報）
外賣平台上有商家出售「奶茶盲盒」。（取材自現代快報）

不僅玩具公仔有盲盒，食物也流行起盲盒。近日在南京的外賣平台上，有業者推出「奶茶盲盒」、「炸雞盲盒」、「甜品盲盒」、「冰琪林盲盒」，甚至連現切水果都有「盲盒」。專家指出，「盲盒」行銷只是一個噱頭，但食品類產品以盲盒的形式出售，在個人偏好、價值認定，甚至食品安全方面可能存在風險。

現代快報報導，外賣平台上，南京一家茶飲店，只要9.9元（人民幣，下同）就能解鎖一杯「神奇盲盒」。產品下方介紹，「每日限量驚喜放送，根據老闆心情隨機出品，性價比遠超9.9哦」。

有消費者下單了這款9.9元的「奶茶盲盒」，點單時，僅有糖度和冰度可供選擇。而收到飲品時，奶茶包裝表面並沒有貼上奶茶名稱。消費者說，「點了奶茶盲盒得到的是芋圓奶茶，對比價格，還是賺了的」。

還有賣家抓住了部分消費者的「選擇困難」心理，在介紹產品的時候，試圖用「新奇感」讓顧客下單。

東南大學經濟管理學院副教授浦正寧認為，以盲盒的形式，即以未知的形式提供一個「抽獎袋」，已變成一種普遍的營銷手段，市面上常見的有手辦及文具盲盒等商品。不過，「食物盲盒」在食品安全方面可能存在風險。

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