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專家：中不缺電 強行淘汰高耗低產

記者林宸誼、賴錦宏／綜合報導
煤炭和煤電價格的持續飆升，也是中國限電衝擊持續擴大的主要原因之一。（取材自新京報）
煤炭和煤電價格的持續飆升，也是中國限電衝擊持續擴大的主要原因之一。（取材自新京報）

中國近期多省大限電，不少企業被迫停產。研究中國產業經濟政策的台灣淡江大學中國大陸研究所副教授李志強分析，中國和歐美約定碳達峰，只不過是限產的理由之一，實際上中國並不缺電，目的是要貫徹去除「低產值、高耗能」產業及「過剩產能」決心，也希望藉此提高境內產品的出廠價。

一名配合限電停工的昆山上市台商表示，公司自己有太陽能發電，目前生產線是降產不停產，日常用電則是嚴格控制，空調全面停開，「台商企業都很願意配合中國大陸官方的各項政策，但政策若太過突然，會讓企業措手不及，將會成為經營風險。」

「現在每天都吃不好睡不好，因為在想接下來是要繼續擴產或是減產。」一名蘋果供應鏈的蘇州PCB廠上市台商指出，最近剛好進一批新機器，沒想到突然接到通知要停產到9月30日。這名台商坦言，很錯愕，員工薪水要照發、廠房也要付租金等壓力大。

東莞一位台商副會長表示，已透過台協向東莞市政府反映，但得到的答案是：「全省都一樣，並不是獨獨針對東莞」。他稱，中秋節後正是大批台商出口趕貨旺季，若趕不及出貨，將面臨違約和罰款。

李志強指出，這次藉由限制廠商產量，從供給的減少抬高商品價格，一方面可達成節能目標，另方面使各項原物料、化學材料及製造業價格也「易漲難跌」，化解中國大陸廠商的虧損壓力。

李志強舉例，中國大陸面板在全球市場已經是寡占，以前靠政府大量補貼，現在補貼已逐年減少，「不能再讓外國消費者享受便宜電視，中企卻沒有賺到錢的情況繼續下去。」他認為，現在中國大陸開始指令性斷電，強行壓減各行各業的產能，只要是高耗能、低產值，就不要擴產，「與其坐視這些企業幾年後破產和裁員，還不如限產引導價格上漲。」

中國能源學院院長林伯強表示，這次限電主因是電力需求增長過快，往年全年用電量增長幅度為6%，今年預計要到12%；第二，與「能耗雙控」有關，就要到年底了，地方政府要面對考核達標等壓力；第三是煤炭價格上漲，但電價沒上調，電廠發電愈多虧損愈大，很難繼續積極地發電。

中國 台灣 租金

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