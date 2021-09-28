專家：中不缺電 強行淘汰高耗低產

煤炭和煤電價格的持續飆升，也是中國限電衝擊持續擴大的主要原因之一。（取材自新京報）

中國 近期多省大限電，不少企業被迫停產。研究中國產業經濟政策的台灣 淡江大學中國大陸研究所副教授李志強分析，中國和歐美約定碳達峰，只不過是限產的理由之一，實際上中國並不缺電，目的是要貫徹去除「低產值、高耗能」產業及「過剩產能」決心，也希望藉此提高境內產品的出廠價。

一名配合限電停工的昆山上市台商表示，公司自己有太陽能發電，目前生產線是降產不停產，日常用電則是嚴格控制，空調全面停開，「台商企業都很願意配合中國大陸官方的各項政策，但政策若太過突然，會讓企業措手不及，將會成為經營風險。」

「現在每天都吃不好睡不好，因為在想接下來是要繼續擴產或是減產。」一名蘋果供應鏈的蘇州PCB廠上市台商指出，最近剛好進一批新機器，沒想到突然接到通知要停產到9月30日。這名台商坦言，很錯愕，員工薪水要照發、廠房也要付租金 等壓力大。

東莞一位台商副會長表示，已透過台協向東莞市政府反映，但得到的答案是：「全省都一樣，並不是獨獨針對東莞」。他稱，中秋節後正是大批台商出口趕貨旺季，若趕不及出貨，將面臨違約和罰款。

李志強指出，這次藉由限制廠商產量，從供給的減少抬高商品價格，一方面可達成節能目標，另方面使各項原物料、化學材料及製造業價格也「易漲難跌」，化解中國大陸廠商的虧損壓力。

李志強舉例，中國大陸面板在全球市場已經是寡占，以前靠政府大量補貼，現在補貼已逐年減少，「不能再讓外國消費者享受便宜電視，中企卻沒有賺到錢的情況繼續下去。」他認為，現在中國大陸開始指令性斷電，強行壓減各行各業的產能，只要是高耗能、低產值，就不要擴產，「與其坐視這些企業幾年後破產和裁員，還不如限產引導價格上漲。」

中國能源學院院長林伯強表示，這次限電主因是電力需求增長過快，往年全年用電量增長幅度為6%，今年預計要到12%；第二，與「能耗雙控」有關，就要到年底了，地方政府要面對考核達標等壓力；第三是煤炭價格上漲，但電價沒上調，電廠發電愈多虧損愈大，很難繼續積極地發電。