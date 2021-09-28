從電力過剩到拉閘限電 東北人哀怨 有人下單買百根蠟燭

東北某居民區一片漆黑，有人用車頭燈當照明。（取材自微博）

「家裡沒水電做飯、馬桶沖不了、手機沒信號上不了網…」，9月26日，「東北限電」話題衝上熱搜。在外界印象中，東北地區過去一直是以電力過剩而出名，還會往其他地方輸送電力，此次出現拉閘限電現象，還擴及生活用電。不但專家難以理解，民眾只能買蠟燭應急，有人一次下單100根。

來源：YouTube

中國 新聞周刊報導，東北地區的電力系統是非常典型的火電系統，煤電占的比例非常高，水電很少，天然氣 也很少。

中國能源網首席信息官韓小平分析，多地推出限電措施也有共因，即煤價長期高位運行。近期煤炭供應偏緊，煤價與基準電價嚴重倒掛，每發一度電企業最少虧一毛錢，「越發電越虧本」。

儘管拉閘限電的因素各異，韓小平認為「有些地方是硬缺電，有些地方是政策性缺電，有些地方是結構性的問題」。

韓小平認為，東三省這兩年把小型熱電廠拆了很多，小熱電是解決冬季採暖的一個最關鍵的主力軍，把它拆了以後，用天然氣供給老百姓，經濟上難以支撐。另外，寒冷地方用的能量比較大，在這種情況下要進行能源結構轉型，其實是壓力非常大的一個事。

拉閘限電問題何解？韓小平認為，眼下，部分北方地區已進入或者即將進入供暖季，最重要的是必須馬上啟動採暖的煤儲備，「到冬季煤炭的價格可能還會繼續上漲，你現在買不起，到冬天更買不起」。

報導指出，在這一前提下，降煤價或漲電價就成為擺在政府面前的兩難選擇。「如果漲電價，那麽居民、企業的壓力會加大，所以此前一直是央企在承擔虧損，但現在相關的央企也陷入了全面虧損的境地。」韓小平稱。

另據中新網報導，東北限電」消息登上微博熱搜之際，吉林市新北水務有限公司26日在微信 公眾號上發布通知，稱「不定期、不定時、無計畫、無通知停電限電，此種情況將持續到2022年3月份，停電、停水變為常態」。有網友在通知下方留言，「看到這則通知後，下單買了100根蠟燭。」