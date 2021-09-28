20省「被限電」民怨「活出原始人感覺」 國家電網安撫

國家電網提5措施保民生用電。（取材自微博）

國際煤價攀高以及「能耗雙控」政策，限電潮蔓延浙江、江蘇、雲南、廣西等20省，多省採限電措施，原因卻不盡相同。東北地區限電措施更從工業用電擴展到生活用電，引發民怨，「在2021年活出了原始人的感覺」。對此，國家電網提出5措施回應，強化調度保障基本民生用電需求，最大可能避免「拉閘限電」。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，針對當前供電形勢，國家電網提出5大措施以全力打好電力保供攻堅戰。一是強化全網統一調度，二是統籌調配資源，充分發揮大電網平台優勢，挖掘跨區跨省通道送電潛力。三是加強用電情況監測，全力做好居民生活用電保障。四是嚴格執行政府制定的需求響應與有序用電方案。五是嚴格落實供電保障責任。

中國 近來進一步落實「能耗雙控」（能源消費總量和強度雙控）政策，限電限產的影響範圍明顯擴大。更多上市公司發布公告披露相關影響，除了鋼鐵、水泥、化工等高耗能產業，就連太陽能光電等產業也開始受波及。

這到底是政府的減碳 目標導致的「人禍」？還是因為煤價大漲、推升電價而導致的「情非得已」？答案顯然不只一個。

路透報導，在消費欲振乏力、原料價格持續上漲、新冠疫情 反覆、經濟動能不夠強之際，中國該如何落實喊出的「跨周期調節」，也正面臨考驗。

一名匿名的資深專家表示，中國近年來進行供給面改革，導致供給跟不上需求，加上大宗商品價格上漲，導致通膨壓力升高，但電價又不能調漲，發電企業對此很有意見，北京當局近來發起的減碳運動也壓抑產能。專家認為，中國經濟因此受到短期影響，但中長期影響不大。

確立雙碳目標，無疑也有迫使中國加速結構改革的潛在用意。

但以中國當前的經濟情勢和外部環境，尤其是疫情反覆爆發、就業未達充分水準、消費依舊乏力，內需不振、外需也不強，減碳運動未必就真能迫使中國調整經濟結構。

專家稱，中國處於爬坡過坎階段，面臨轉型升級的陣痛，「現在就看六中全會的新的歷史決議能否大大提振國內信心、緩和外部矛盾」。