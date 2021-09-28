「鄭女士說的都是對的」杭州女摘下口罩…網友失望了

鄭女士摘下口罩露出「廬山真面目」，部分網友對於她的顏值感到失望，認為是「大眾臉」、「整容臉」。(視頻截圖)

浙江杭州鄭女士數月前上節目維權，因口罩 擋不住高顏值及姣好身材暴紅，網友紛紛表示「鄭女士說的都是對的」，鄭女士順勢開設抖音 當網紅並「直播帶貨」，但網友說「不摘口罩就不下單」。近日鄭女士在直播時拿下口罩，滿足網友好奇心，結果卻令部分網友失望，認為是「大眾臉」、「整容臉」。

香港 01報導，今年5月底，浙江衛視「1818黃金眼」節目播出鄭女士維權個案，提及她搬了新家想換智能門鎖，於是找師傅來安裝，但師傅將方向裝反了，導致智能鎖從裡外都無法打開，師傅說隔天再帶人來安裝就走了。媽媽及婆婆被困屋內，由於是新家還沒有冷氣及煤氣，兩人餓了一晚。

來源：YouTube

鄭女士決定聯繫節目組爭取消費權益，但節目播出後，網友的關注點完全走偏，焦點落在鄭女士高顏值及豐滿的身材，紛紛留言「鄭女士是對的」、「懶得看內容，我支持鄭女士」、「顏之有理」。

鄭女士瞬間在網上暴紅，她隨即順勢開設抖音帳戶當網紅，曾是空姐的她再次穿上制服拍片並大展歌喉，不足一個月已有逾80萬粉絲，高峰期一條影片點讚數高達35.8萬，不過她所有影片都是戴上口罩拍，沒法看清完整臉孔。

9月中，鄭女士第一次進行「直播帶貨」賣售價達1999元人民幣（約309美元）的智能鎖，不少網友留言「不露臉不下單」，最終只能賣出24個智能鎖。其後鄭女士再進行「直播帶貨」，她終於拿下口罩露出「廬山真面目」，部分網友稱對於她的顏值感到失望，認為她的樣貌不算驚艷，不少網紅比她更好看，甚至說她是「整容臉」、「感覺修鎖師傅被冤枉了」。