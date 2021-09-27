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恒大危機…防挪用購屋款 安徽等8省設託管帳戶

中國新聞組／北京27日電
中國數個地方政府已設立恒大建案的資金特別託管帳戶，以防建案專用的資金遭挪用。（路透）
中國數個地方政府已設立恒大建案的資金特別託管帳戶，以防建案專用的資金遭挪用。（路透）

最近中國房地產巨頭恒大爆發債務危機，瀕臨倒債險境。因應危機，中國好幾個地方政府已為恒大建案，設立資金特別託管帳戶，希望透過集中管理資金的方式，防止向恒大購屋的資金遭挪用。對於恒大被類比「李曼兄弟」，諾貝爾經濟學獎得主克魯曼表示：恒大還不是中國的「李曼時刻」，但可能是泡沫爆破危機將至的前兆。

財新網指出，8月底以來，至少八個省政府都已設立特別託管帳戶，包含安徽、貴州、河南、江蘇、和珠江三角洲等地。恒大在這些地方的未完成建案為全中國最多。

這些託管帳戶的目的是，確保購屋者所付的錢用來完成恒大的建案，而非挪作他用，例如償還債務。

恒大集團長期以來不斷利用建案抵押融資，帳面債務金額高達3050億美元，且上周也未能在期限前償付一筆美元債券的利息，恒大又始終保持沉默，引發全球投資人懷疑，在30天的寬限期結束後，是否須為此承擔龐大損失。

恒大今年的中期報告顯示，截至6月底，仍有1236個待售建案，包含竣工和還在蓋的建案。

此外，由於恒大債務危機勾起世人對13年前李曼兄弟倒閉掀起全球金融海嘯的恐怖回憶，克魯曼在紐約時報專欄撰文表示，目前普遍的看法是，恒大並非另一個雷曼，衍生的任何衝擊都「控制得住」--當年美國官員也用這個措詞淡化次貸危機的影響。他個人看法是，即使恒大並非「李曼時刻」，也不表示一切安然無事，恒大危機顯示中國很可能正歷經「babaru時刻」。

「babaru」是日文的外來語，意指泡沫。1980年代末期，日本資產泡沫爆破未導致金融崩潰，但開啟了一段漫長的經濟疲弱時期。

克魯曼認為，從許多方面來看，中國的現況與日本大不相同，但總體經濟情況卻有一點與當年日本泡沫快爆裂時非常類似。

克魯曼表示，中國或許能像以往那般粉飾太平，讓恒大事件船過水無痕；但破綻終究會露出，只是遲早的問題。恒大也許還不是終極考驗的關鍵時刻，卻是那個時刻將至的前兆。天曉得中國有沒有像日本那樣的社會凝聚力，能夠讓經濟慢慢、柔和地減緩，而不引發社會與政治危機。

恒大集團 中國 克魯曼

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