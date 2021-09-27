12件外流珍貴文物 中國從美國索回

國家文物局從美國成功追索回國的部分文物藝術品。（取材自人民日報）

今年3月，中國 國家文物局從美國 成功索回12件文物藝術品，這些藝術品大多源於明清時期，其中有6件被鑑定為珍貴文物。26日，由文化和旅遊部副部長、國家文物局局長李群與西藏自治區人民政府副主席多吉次珠交接文物畫撥清冊，將這12件文物藝術品整體畫撥西藏博物館。

明末清初黃銅同侍從無量壽佛，暫定三級文物。（取材自人民日報）

人民日報報導，今年3月，國家文物局獲悉美國紐約 曼哈頓區檢察官辦公室查獲一批疑似中國文物藝術品，立即組織鑑定研究，初步判斷為禁止出境文物。經核查，這批文物進出境審核機構未收到過該批文物的出境申請，未曾頒發文物出境許可證，確定為非法流失文物。

4月15日，國家文物局簽發照會，向美方提出追索要求。4月29日，中國駐紐約總領館將照會提交美國紐約曼哈頓區檢察官辦公室，美方表示同意返還。7月16日，12件文物藝術品安全運抵北京。

民國銅鎏金水晶嵌寶石供養塔，暫定三級文物。（取材自人民日報）

專家研究發現，該批文物藝術品年代跨度主要為明清至民國時期，珍貴文物6件，一般文物2件，藝術品4件，總體上為中國西南地區典型器物，具有比較重要的歷史、藝術、科學價值。

16世紀紅銅鎏金無量壽佛，暫定三級文物。（取材自人民日報）

其中，5件金銅佛造像和1件銅鎏金水晶嵌寶石供養塔製作工藝精良，專家建議暫定為三級文物。特別是1尊明末清初的黃銅同侍從無量壽佛造像，呈現出顯著漢藏融合風格，其六面形台座多見於漢藏風格唐卡與壁畫，在銅造像中較為罕見。