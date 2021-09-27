河南暴雨侵襲 開車載村民就醫 2幹部被洪水沖走

因暴雨造成的山洪泥石流，將洛陽市嵩縣白雲山景區附近的數輛汽車淹埋。（取材自環球網）

河南 日前遭暴雨 侵襲、河水暴漲、橋樑被沖毀，一度造成11個行政村6482戶、超過2萬人失去聯繫。兩名村幹部在護送村民就醫途中，車輛側翻落入水中，車內一對夫妻順利獲救，兩名村幹部卻被洪水 沖走，人還沒找到。

河南暴雨，兩名村幹部救人後被洪水沖走。（取材自南方都市報）

綜合媒體報導，被洪水沖走的兩名村幹部分別是鎮政府駐西坪村幹部盧瑞生和西坪村村支委委員王強。 24日晚，兩人到群眾王保東家，發現王保東身體不適，請求將其送去就醫。盧瑞生遂駕車和王強一同將王保東及其妻子譚梅送往王屋鎮衛生院。沒想到途經村口一處漫水橋時，風大雨急，車輛側翻掉入河中。

葉縣一高中校園被淹，教室進水。（取材自南方都市報）

落水後，盧瑞生和王強將王保東夫妻推向岸邊後，成功救人後，他們卻因體力不支被水流沖走，至今仍下落不明。

此外，河南各地災情不斷，南陽方城縣獨樹鎮馬崗村一位奶奶騎電動車接放學的孫子回家，經過一座橋時被洪水沖走，兩人被找到時均已身亡。當地多位村民稱，事發橋樑橋身太低，一下雨就會被淹。

因暴雨造成的山洪泥石流，將洛陽市嵩縣白雲山景區附近的數輛汽車淹埋。（取材自環球網）

平頂山市一所高中也因為暴雨淹水，水位最高時超過2米，3000餘名師生被緊急轉移。而暴雨帶來的山洪泥石流將洛陽市嵩縣白雲山景區附近的數輛汽車淹埋。