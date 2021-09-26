中國多省大限電 台商大本營昆山響應號召停產到月底

昆山不少企業的員工收到公司轉發市政府的停產通知。（合成圖／台幹提供、取自小紅書）

中國 「能耗雙控」造成企業限電、停產影響持續，繼江蘇、浙江、廣東、遼寧等多省執行「開三停四」、「開二停五」甚至一次停工十天等程度不一的方案後，台商大本營江蘇省昆山市25日晚發出通知，要求全市工業企業和貿易，自26日12時起到30日停產，有台幹已經收到放假通知。

據台商轉述，這項通知是25日晚發布，26日一早大家上班時陸續收到公司通知，目前尚不知道是否各類型的企業都是如此，有部分台商雖產線暫停，但研發、業務、辦公單位仍正常上班。他坦言，從上周起，就陸續聽說有企業限電、停工，「這次的規模比較大。」

據網傳和昆山台幹提供，當地員工們收到企業轉發昆山市政府通知的內容，寫到「為響應國家節能減排的號召」，整個昆山市的工業企業和貿易公司，從9月26日中午到9月30日要求全部停工，期間會有政府工作 人員來落實情況。受此影響，許多工廠產業作業員即刻開始放中國「十一」假期。

在此之前，中國發改委發布「能耗雙控目標完成情況晴雨表」，點名九省能耗強度不降反升，被列為紅色的一級預警。隨後，台商大本營廣東東莞22日傳出升級限電措施，江蘇昆山也陸續有台商受到影響，好滿足政府為達到「雙碳」目標（2030碳達峰，2060碳中和），提出的要求。

《彭博》報導稱，中國政府施壓降低能耗以減少碳排放之繼，經濟規模與加拿大 相當的江蘇省，正在限制行業的電力使用，導致許多被點名高能耗的企業，已經停產停工了。報導指出，中國23個省份中，幾乎一半沒有達到中國當局設定的目標，被盯上的企業包括鋼鐵、化工、水泥、冶金、紡織等領域，這將對中國的經濟發展帶來影響。