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中清算劣跡動畫？迪迦奧特曼下架 傳柯南也在名單

中國新聞組／北京26日電
日本動畫「迪迦奧特曼」被指內容暴力慘遭下架。圖為早前在中國上映的「鋼鐵飛龍之奧特曼崛起」動畫片。（取自微博）
日本動畫「迪迦奧特曼」被指內容暴力慘遭下架。圖為早前在中國上映的「鋼鐵飛龍之奧特曼崛起」動畫片。（取自微博）

北京當局最新監管行動瞄準動畫，堅決抵制含有暴力血腥等不良情節和畫面的動畫片播出。經典日本動畫「迪迦奧特曼」（Ultraman Tiga）日前突然遭全面下架後，網路上還流傳一張21部動畫片名單，其中「名偵探柯南」、「精靈寶可夢」也入列，被認為是下一波要「清算」的動畫。

「迪迦奧特曼」24日在騰訊視頻、愛奇藝、優酷、B站等多個平台已無法播放，網友推測是因家長舉報其內容太過暴力，導致「迪迦奧特曼」遭全網下架。

中國國家廣播電視總局事後發布聲明，「支持符合條件的互聯網視聽節目服務機構依法依規製作、引進、播出內容健康向上、弘揚真善美的優秀動畫片，堅決抵制含有暴力血腥、低俗色情等不良情節和畫面的動畫片上網播出」。

有網友指出，江蘇省消費者權益保護委員會先前曾發布一份報告，裡面共列出21部動畫、1465個問題點，包括「小豬佩奇」、「名偵探柯南」、「精靈寶可夢」等等，都被質疑有暴力犯罪或不良示範。

電影「名偵探柯南緋色的彈丸」充滿娛樂效果。（圖：向洋提供）
電影「名偵探柯南緋色的彈丸」充滿娛樂效果。（圖：向洋提供）

現代快報消息，江蘇省消費者權益保護委員會表示，全網下架「迪迦奧特曼」是平台的自主行為，與江蘇省消保委無關。

不少中國網友對此表示不解。有網友就說，「小孩變得暴力是因為看了奧特曼，按這個邏輯往外推，下架奧特曼後，過幾代世界就不會有戰爭了？」還有網友哀號「廣電的人是不是有什麼大病」、「柯南本來就不是給未成年人看的動漫」、「別把教育問題推給動畫」。

一名網友則嘲諷，「應該把孩子全都關在無菌保溫箱裡，這樣就不會受傷害了。模仿是孩子的天性，關鍵在於家長怎麼引導，而不是這不行那也不行。打架是不好，但是打擊罪惡，才能守護善良，這才是應該給孩子們的價值觀。」

影音：YouTube

中國 暴力犯罪 北京

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