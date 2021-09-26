家長嫌英語教師河南口音 網：轉學吧

近日，有家長通過人民網「領導留言板」反映河南 范縣小學英語老師教學質量問題，指范縣小學英語老師是「純正河南口音英語」，質疑招聘條件太寬鬆。

澎湃新聞報導，范縣縣委縣政府督查局回覆稱，每年實施發布招聘公告與實施方案，一直堅持「公開、公平、公正、自願、擇優」的原則。其中，2021年招聘條件包括：應聘初中教師崗位的，要求本科及以上學歷。應聘體育、音樂、美術、心理健康 教育崗位的，要求所持有的教師資格證書任教學科（或《中小學教師資格考試合格證明》考試類別中標註的學科）與報考崗位一致。持有小教全科教師資格的畢業生，對報考學科不作限制。

范縣縣委縣政府督查局稱，「因此我縣教師招聘對教師專業是有限制要求，要求專業一致或相近，招聘條件並不寬鬆。符合報名條件的情況下，還要經過筆試、面試、體檢等嚴格的淘汰環節才能進入教師隊伍。」

留言引起網友熱議，「哪有那麼多口音正的老師啊，差不多得了，美國 鄉下和英國鄉下講的都相差天差地別」、「我們這邊很多老教師也是純正的東北口音英語呢，沒耽誤上進孩子考985，應試又不考口語，實在不行您看看哪老師好給孩子轉個學吧」、「帶地方口音教課的老師不只英語老師，也不只一個地方，特別還是在縣裡，我們上高中的時候幾何老師就不說普通話，把『距離』說成『距驢』」、「城鎮化太快了，現在城市人口80%都是這幾年農村上個學進城的，只能這樣了」、「難不成全國統一倫敦腔？」「條件寬鬆是因為不好找吧？」