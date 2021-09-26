作秀？ 女海歸：確實沒長期支教

支教課堂。（取材自南方都市報）

近日「海歸女碩士龍晶睛連續10年去湘西支教」受質疑作秀一事引發關注，龍晶睛回應，她確實不參與長期支教項目，主要負責項目考察與統籌工作 。龍晶睛說，未來依舊會繼續做鄉村教育 ，「有做得不妥的地方我們反思，但目標是為了幫助更多的孩子，輸入更多長期支教老師去大山，所以不會因為受到質疑就停止。」

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據微信 公眾號「長沙發布」日前推文介紹，長沙女孩龍晶睛連續10年到湘西參與支教，她還組織了約1500名志願者，教山裡孩子跳舞、做手工、學英語，接受安全教育等。兩年前，她從美國哥倫比亞大學畢業後，全職投入公益，定點幫扶了8所鄉村學校。

南方都市報報導，龍晶睛表示，她2010年出國讀高中，2011年暑假回國支教，此後每年假期支教。2018年成立慈善組織，2019年研究生畢業，至今全職公益創業兩年，每年會去山裡6至7趟──此謂連續10年。

龍晶睛表示，10年裡她並不親身參與長期支教，成立慈善組織「善吟共益」後主要負責項目考察與統籌工作。她說，善吟共益給予長期支教老師補貼的主要資金來源是對外募捐，還有個人企業捐贈。「因為我們早期不了解，所以掛了二維碼，後續經過提醒撤下了，現在在核對通過二維碼獲得的款項。公募資質是長期支教老師的項目有掛靠在靈山基金會下。不合規的地方我們接受審查，同時整改。」

自其事蹟獲得廣泛宣傳之時起，龍晶睛身著白T、帶妝到村裡與學生們相處的照片視頻開始被指有「懸浮」之感。她表示，她不會刻意調整自身形象。「我們希望能夠展現更溫馨和快樂的畫面，我也需要有個飽滿的精神面貌和孩子相處。容貌也沒有刻意去過多打扮，都是十幾分鐘收拾好的。我也會有很累、疲憊的時候，但是我不會去刻意展現這些，倡導的理念不同吧。」