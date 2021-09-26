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54年前4.18元老存摺 不只能領 還有利息

中國新聞組／北京26日電
老人表示雖然錢不多，但這次的經歷讓她備受感動。（取材自央視）
老人表示雖然錢不多，但這次的經歷讓她備受感動。（取材自央視）

近日上海一老人無意在家中找到一本1967年的存摺，上面還留有一筆4.18元（人民幣，下同，約0.64美元）的餘額，沒想到還能領出來，最終老人獲得利息加本金總共是7.55元。

上海老人無意在家中找到一本1967年的存摺，上面還留有一筆4.18元的餘額。（取...
上海老人無意在家中找到一本1967年的存摺，上面還留有一筆4.18元的餘額。（取材自央視）

央視財經報導，老人的這本存摺上寫的中國人民銀行上海市分行，也是中國工商銀行上海分行的前身，老人的家人抱著試試看的心態聯繫到工行，很快便有工作人員進行對接。

根據相關規定，活期銀行存摺餘額大於2元低於10元，且兩年內帳戶沒有收支變動的，會被轉入睡眠帳戶。為了盡快確認這筆錢的流向，銀行安排兩名專員從1971年開始一直查詢到2000年的掛失帳戶進行反向查找。兩人在倉庫整整查了兩天，確實未發現該筆帳戶辦理過掛失手續，反向證明了這筆帳戶的資金，肯定是留在工行的。

隨後銀行為行動不便的老人開通了綠色通道，確保老人當天的本金和利息可以順利進入老人提供的帳戶之內。

據報導，中國工商銀行上海分行普陀支行個人金融業務部工作人員閔志偉表示，根據人民銀行當初公布的活期利率2.16%，到目前為止調整為0.3%，進行了近50年的分段計息，該筆帳戶合計得到的利息是3.37元，利息加本金總共是7.55元。

老人表示雖然錢不多，但是這次的經歷讓她備受感動。

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