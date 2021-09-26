話癆「威震天」火爆北京環球影城 網友：可以上脫口秀

「威震天」與遊各互動。（取材自瀟湘晨報）

北京環球影城 日前正式開園，變形金剛基地的「話癆」威震天成為園區裡最炙手可熱的網紅，吸引了大批遊客前來拍照，不少遊客排隊兩個多小時只為與其互動。

瀟湘晨報報導，「話癆」威震天人氣爆棚，在各社交平台上都可以看到他與遊客互動合影的短視頻。甚至有許多網友去環球影城只為一睹威震天的風采。威震天更是被網友稱為「社交無敵症」王中之王。有不少網友提問「這是真的人工智能 嗎？還是有人配音啊？」。

其實，威震天是環球影城的變形金剛景區裡由工作人員扮演的動漫角色。一般人們以為景區裡只需要做一些呆萌可愛的動作，和遊客拍拍照就可以了，但環球影城的威震天，不僅能說會道。無論面對什麼樣的遊客，它都可以應對自如，金句頻出引現場陣陣歡笑，也收穫了大量網友的喜愛。

北京環球影城的話癆「威震天」是由真人扮演。（取材自瀟湘晨報）

威震天日前遇到雙胞胎時，表示喜歡自己右手邊的姑娘。隨後兩姐妹開始爭論誰才是威震天的右手邊。逼得威震天開始使出反擊天賦轉移她們的注意力「你們喜歡我嗎？」。雙胞胎姊妹花稱「喜歡」，威震天機智回覆「喜歡對嗎？那我也喜歡你們」。隨後兩姊妹讓威震天二選一，威震天成功化身端水大師「沒得選，誰都不要」。

有網友稱「這是吃了多少相聲演員才有這種水平啊」、「大兄弟這語言天賦可以考慮上一下脫口秀了」。