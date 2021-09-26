不甩調控 深圳再現「日光盤」 4300人搶2000套新房

中國房地產調控聲中，深圳意外再現「日光盤」，近2000套新房幾乎一天被掃光。此為示意圖。（取材自界面新聞）

中國 一再加碼房地產 調控，深圳樓市低氣壓籠罩；不過，四個新建案24日同日開售，共推近2000套新房，吸引逾4300人認購，當天幾乎全部售罄，意外再現「日光盤」和千人搶房盛況。但專家澆冷水，這只是深圳樓市深度調整過程中的浪花，難以改寫樓市調整格局。

中國證券報報導，深圳再現當日秒殺的「日光盤」，業內人士分析，主要是當天開售新盤總價門檻不高，吸引了一波購買力。四個新推建案中，有二個總價為400萬元（人民幣，下同，約合62萬美元）起跳，龍崗區頤安都會中央和寶安區宏發璽悅建築面積約90-130平方公尺，均價每平方公尺僅人民幣5.19萬元。這批新盤最貴的寶安區前海濱城花園，建築面積約78-194平方公尺，均價約8.5萬元，也並未高漲。

分析人士認為，因為剛需買得起，火爆並不意外，不意味新房市場火紅，也不能改寫整個樓市的調整格局。深圳樓市的去化周期開始穩步回升，逐漸形成供大於求的格局。據深圳市房地產信息平台最新統計，截至目前，深圳全市二手房房源達6.58萬套，而去年行情好的時候僅3.5萬-4萬套。

另外，繼岳陽、桂林、菏澤、昆明、瀋陽、江陰、株洲、唐山之後，河北省張家口市近日也跟進祭出房地產「限跌令」。張家口日報報導，張家口市住建局、張家口市財政局等四部門日前聯合出台「關於進一步加快完善房地產長效機制的通知」，其中一條明定「新取得預售許可證的項目不得低於備案價格85%進行銷售」。

張家口市住建局房地產監管科科長杜繼鑫表示，張家口主城區的房價 已從最頂峰的每平方米1.3萬，降到了均價8000多元。尤其是進入2021年下半年以來，張家口主城區和周邊陸續有多個樓盤，迫於現金流和銷售回款等壓力，開始降到低於成本價銷售。「當前張家口主城區的房價，距離最頂峰的時候已經下降了近四成」。

報導指出，張家口是近兩個月多月以來，第九個出台房價限跌令的城市。目前發布限跌令的九個城市，有七個為三四線城市，其餘兩個二線城市中，瀋陽位於東北，昆明位於西南，目前面臨的樓市下行壓力都比較大。尤其是三四線城市，經濟、產業薄弱，需求有限，在棚改退潮後，這些城市樓市處於下行態勢，部分城市房價跌幅較大。

中原地產首席市場分析張大偉表示，現在樓市的一大問題是大量三四線城市沒有太多產業、需求支撐，但是土地供應又太大。從產業發展和人口流動來看，土地在一二線和三四線城市之間存在錯配。人口大量流向一二線城市，但是一二線城市土地指標又不夠，而三四線城市人口在外流，但土地指標又很多。