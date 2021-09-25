離廈碼卡赴台、江蘇入境隔離56天 中多地隔離政策趨嚴

廈門市開始實施離廈碼規定，除了48小時内核酸檢測陰性證明，還要求沒有離廈碼就不能離開廈門，台商台胞無法線上申請，必須透過台辦申請。取材自廈門日報

中國 多地疫情 復燃，「十一」長假前隔離政策趨嚴再升級，江蘇省從22日開始實施「14+14+28」的隔離政策，連共同居家的親友也要一起核酸檢測 ；特別是這一波疫情重災的廈門，24日起開始實施「i厦门」離廈碼新規，限制台商台胞必須透過台辦申請，新規上路已兩天尚未有台胞申請通過，近期返鄉難上加難。

中國這一波疫情傳播，福建省重創，廈門更是重中之重，廈門市自24日開始實施離廈碼規定，除了48小時内核酸檢測陰性證明，還要求沒有離廈碼就不能離開廈門。

新規明定實施到全市中高風險地區清零後才能終止，不過，「i廈門」離廈碼限制港澳台同胞不能在線上申請，台商台胞必須透過台辦，原本打算利用小長假返台的台胞，因此計畫泡湯，據台胞社群「台商太太新天地」不完全統計，離廈碼新規上路已兩天，尚未有台胞申請通過。

據了解，原本已預定從廈門搭機返台，以及在廈門隔離結束後要轉往其他省市的台胞，因為這個新的規定，只得把行程往後延期。

除了廈門入出境管控趨緊，長三角地區的台商也發現落地隔離又延長了。江蘇省從22日開始實施入境「14+14+28」的隔離政策。也就是在原本的14天集中隔離和14天居家健康監測後，再加長28天的跟蹤健康監測，被監管出入將近兩個月。

特別的是，28天的跟蹤健康監測，前每周兩次核酸檢測，之後每周一次核酸檢測。而且共同居住的家人親友也列為「應檢儘檢」對象，要一起接受核酸檢測，做好上報。

台商反映，江蘇各地藉市的規定不盡相同，有的在居家健康监测期間准許外出，有的則要求集中隔離、或不允許外出，必須諮詢自己居住的小區居委會，以免誤判規定。

此外，廣州即日起至10月20日期間對所有從國外入境，目的地爲廣州市的隔離政策，由集中隔離14天+居家隔離7天，調整爲一律實施集中隔離21天，且增加在第1、2、3、7、14、17、19、21天共8次核酸採樣檢測。

過境澳門隔離再轉登陸的台胞也要注意，澳門25日起，所有離境人士須持48小時內核酸檢測陰性結果證明。

目前從台灣到中國，還是只能選擇上海浦東、廈門、成都、北京等4個機場，加上澳門作為隔離點，共五個地方的隔離政策都進一步升級。

台商反映，中國多地入境後的隔離管理再延長，往返兩岸實在太不容易了，有台胞反映，對已接種疫苗台胞來中國，希望能縮短隔離天數，或不用重複接種疫苗。不過，中國國台辦發言人朱鳳蓮回應表示，當前疫情防控仍然處於關鍵階段，絲毫不能放鬆警惕。