抗癌藥1針120萬 號稱2個月清零 醫師：不是打一針就好

CAR-T真的是抗癌神藥嗎？未來其價格有可能大幅下降嗎？是許多患者和家屬關注的焦點。此為示意圖。（取材自知乎）

「人民幣120萬元（約18.5萬美元）打一針，兩個月癌細胞 清零」的帖子刷爆網路。帖子裡被網友稱為「神藥」的阿基崙賽注射液（商品名：奕凱達），是中國 首個獲批的CAR-T藥物，醫師則表示，「不敢輕易說癌細胞清零」，也非網傳的「打一針就好」。

綜合觀察者網、澎湃新聞報導，實現「2個月癌細胞清零」的患者，是中國國內首例接受CAR-T細胞治療藥物阿基崙賽注射液治療的「瀰漫性大B細胞淋巴瘤」患者。這名患者6月底接受淋巴細胞採集，8月2日回輸CAR-T細胞，8月26日經PET-CT影像學檢查，顯示達到醫學上的完全緩解，同日從上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院血液科出院。

「當時我在抖音上看到這則新聞——120萬元打一針，2個月癌細胞清零，其中的一些話語表達並非是專業醫師認可的，我們不敢輕易說『癌細胞清零』這幾個字。」參與這一病例治療的瑞金醫院血液內科副主任醫師許彭鵬說。

報導指出，許彭鵬稱，早在兩年前，病例就已經嘗試過標準的一線治療方式，但2021年上半年病情復發。「這一病例存在TP53基因突變，存在這一突變的病人，傳統治療往往無效，這是血液腫瘤 中很難應付的一類突變，因此我們考慮讓病人嘗試最新的CAR-T治療。」許彭鵬說。

CAR-T是三線治療，即通過對患者的免疫細胞進行改造，導入能編碼識別腫瘤特異性抗原的受體基因和幫助T細胞激活的各基因片段，形成CAR-T細胞，這些細胞既攜帶了識別腫瘤的「導航頭」，又增強了自己殺傷腫瘤的「彈藥庫」，改造後的T細胞經體外擴增培養後，被回輸到患者體內，一旦遇見表達對應抗原的腫瘤細胞，便會被激活並再擴增，發揮其極大的特異殺傷力，致腫瘤於死地。

CAR-T治療與傳統癌症治療方式大不同。 「這120萬元一針並非『打一針就好』，事先需經歷複雜的細胞採集製備、監測等過程，再回輸進入患者體內。」許彭鵬說。「治療3個月後，病人如果經影像學檢查評估，仍然沒有發現腫瘤徵象，那麼未來實現治癒的可能性就很大。」

許彭鵬表示，CAR-T治療早在2017年就在美國被批准上市。 2021年6月22日，中國批准它以藥品的形式上市。