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預定25日上午抵深圳 孟晚舟飛機上發文：近鄉情更怯

孟晚舟搭中方包機返國 刻意避開美國及周邊空域

遊客人均3萬步… 玩環球影城攻略 先預約足底按摩

中國新聞組╱北京25日電
被訪者為時代周報記者繪製的排隊圖。（取材自時代財經）
被訪者為時代周報記者繪製的排隊圖。（取材自時代財經）

「沒想到環球影城最先帶動的周邊產業是按摩，」有微博博主發文稱，附近的「良子」足療店的按摩師表示，自打環球影城開業以來就沒12點前下過班。並指「通州的北京環球影城附近，干鍋鴨頭和足底按摩199元套餐是剛需」、「北京環球影城攻略：提前約個足底+全身按摩吧」，引起熱議。

自9月20日開業至今，北京環球影城遊客絡繹不絕，排隊、走路、逛街，人均走3萬步，玩得有些「辛苦」；有遊客稱，逛了一天腰痠背痛，但出了園區，周邊卻一片荒涼，打車都要等很久。紅星新聞報導，北京環球影城園區周邊的足療按摩店幾乎都在2公里開外。一家足療按摩店工作人員說，不少顧客反映逛北京環球影城太累，不願再多走路，所以店員多建議直接打車。

遊客顧雨（化名）說，「逛環球影城和正常逛商場的原理是一樣，累了可以隨時歇。」顧雨說，但大家都在趕著項目玩，「我和朋友一天逛下來，腰痠背痛，腳疼得厲害。」

除了像顧雨這樣玩累的遊客，工作一天的北京環球影城員工也可能成為足療按摩店的顧客。

有北京環球影城運營崗位的員工表示，「太陽下一站一天，平均每天8小時，最高的時候會超過10小時。吃飯不規律，基本沒有上廁所的時間」。他又說，「因為特別累，我已經離職了。」

北京市通州區發改委曾表示，北京環球影城主題公園一期開園運營後，將帶動一批酒店、餐飲、演出演藝等關聯企業入駐通州，年產出規模預計達200億元。但目前周邊的相關配套顯然還不夠完善。

「度假區外面非常荒涼、非常偏僻，我們晚上回家打車等好久都打不到，酒店都在3公里之外，反正就是很遠，配套設施都不夠。」顧雨說。

住宿也是重要需求。北京環球度假區內的環球影城大酒店多種房型已經售罄。而在北京環球影城開業之前，京市通州區突然整治園區周邊不合規房源的民宿，致目前不僅是通州，北京區域內除合規的鄉村民宿，其餘已被平台全部下架。部分顧客索性將目光投向了足療按摩店。

「我們店有3層樓，原本沒打算開過夜的業務，但是最近來問能不能過夜的客人太多了，老闆就想把第三層改成可以過夜的休息區。」一家按摩店的工作人員說。

環球影城周邊小按摩店。（取材自時代財經）
環球影城周邊小按摩店。（取材自時代財經）
有網民發文稱，北京環球影城園區附近按摩師說，自開啟業以來就沒12點之前下過班，不...
有網民發文稱，北京環球影城園區附近按摩師說，自開啟業以來就沒12點之前下過班，不光是累劈了的遊客，連工作人員都遭不住了。圖為距離環球影城最近的華夏良子通州旗艦店。（取材自時代財經）

環球影城 北京 工作

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