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復旦實名公告3嫖娼生 開除學籍 被批公開行刑

中國新聞組／北京25日電
上海復旦大學三名學生因「校外嫖娼」，遭校方實名公告並開除學籍。（取材自極目新聞）
上海復旦大學三名學生因「校外嫖娼」，遭校方實名公告並開除學籍。（取材自極目新聞）

上海復旦大學三名學生因「校外嫖娼」遭校方實名公告並開除學籍，一名是博士生，另兩人是碩士生，其中一人還曾獲校長表揚。復旦大學昨天下午回應，指校內實名公告屬實；復旦大學黨委宣傳部一名工作人員表示，至於網友討論「實名公告嫖娼人員是否妥當」，在今後的工作中會予以考慮。

早前網路流傳的相片顯示，復旦大學在學校內的公告中列出三人的全名、科系、學號等詳細個人資料，並直指三人「校外嫖娼」，遭到公安3日到10日不等的「行政拘留」處分。校方因此對三人做出紀律處分的決定。

紅星新聞報導，復旦大學對此回應稱，處理決定是由學校保衛處做出，由校長辦公會議審議通過。處罰公示範圍只是校內，並未刊發在網絡上，「可以起到警示其他學生的作用」。據南方都市報報導，復旦大學一名研究生表示，截至24日傍晚，在校本部保衛處走廊的告示欄還可以看到涉事公告。

據傳上海復旦大學三名學生因「校外嫖娼」，遭校方開除學籍。圖為復旦大學9月10日舉...
據傳上海復旦大學三名學生因「校外嫖娼」，遭校方開除學籍。圖為復旦大學9月10日舉行開學典禮。（取材自復旦大學官網）

極目新聞報導則指出，被處分的三人中，其中一人連續兩年在美國大學生數學建模競賽中獲得一等獎，還曾被學校校長在開學典禮上點名表揚。資料顯示，美國大學生數學建模競賽是唯一的國際性數學建模競賽，是世界範圍內最具影響力的數學建模競賽。

復旦大學作為中國頂尖學府卻不懂得保護學生個人隱私，引發不少民眾批評。紅星新聞報導，有人認為，學校依規處理無可厚非，但將涉事學生的姓名、學號等個人信息進行公布則有些不妥，「有點像公開行刑，讓公眾對其進行道德審判。」

北京市眾明律師事務所律師趙建立表示，復旦大學此舉涉及人格權、隱私權保護。

趙建立指出，中國「普通高等學校學生管理規定」第55條規定：處理、處分決定以及處分告知書等，應當直接送達學生本人，學生拒絕簽收的，可以用留置方式送達；已離校的，可以採取郵寄方式送達；難於聯繫的，可以利用學校網站、新聞媒體等以公告方式送達。

趙建立說，「該規定明確規定了送達方式，如學校未依次進行相應步驟的送達，公開張貼公告於眾的做法則侵犯了學生的隱私權。」

中國法治評論員譚敏濤也認為，嫖娼違反了治安管理處罰法，復旦大學對其進行開除符合相關規定。但公示對嫖娼學生的處分決定涉嫌洩漏學生個人隱私，「學校不能因為嫖娼是違法行為，就忽視對學生隱私權的保障。違法行為和保障隱私權，兩者並不能抵消。」

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