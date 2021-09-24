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「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏

中國新聞組／北京24日電
在全運會女子100米欄比賽中，來自湖南的選手夏思凝被網友們直呼「神顏」、「被美到了」。（取材自環球網）
在全運會女子100米欄比賽中，來自湖南的選手夏思凝被網友們直呼「神顏」、「被美到了」。（取材自環球網）

在全運會女子100米欄比賽中，一位來自湖南的選手夏思凝引起關注，網友們紛紛直呼「神顏」、「被美到了」。還有網友稱她為「女版劉翔」。

來源：YouTube

環球網報導，夏思凝出生於2003年，湖南邵陽人，畢業於邵陽市二中，從初一開始，她就跟著田徑教練趙學軍進行訓練。

夏思凝的父親曾是邵陽市田徑隊成員。有著運動天賦的她，從小還學過舞蹈，身體柔韌性、協調性好，為跨欄打下很好的基礎。

據報導，雖然夏思凝的起步比較晚，但每天刻苦訓練的她，在2017年全國中學生田徑錦標賽女子100米欄中便拿下冠軍，那時她練習跨欄僅三年。

夏思凝喜愛在社交平台上分享自己的訓練和生活日常。（取材自環球網）
夏思凝喜愛在社交平台上分享自己的訓練和生活日常。（取材自環球網）

在2019年5月16日，夏思凝以13秒53的好成績獲世界中學生田徑錦標賽女子100米欄冠軍。同年8月14日，年僅16歲的夏思凝在第二屆全國青運會女子100米欄項目中，克服生理期的不便，以13.30秒的成績拿下冠軍，並且打破了全國少年紀錄，正是這場「出圈」的比賽，讓她被網友譽為「跨欄天才」、「女版劉翔」。

報導稱，今年18歲的夏思凝在全運會比賽中，第一次參加成年組高欄比賽的她，拿下13.49秒的成績，無緣晉級決賽。

另外，夏思凝今年被北京體育大學錄取，生活中的夏思凝喜歡在社交平台上分享自己的訓練和生活日常。

夏思凝從初一開始，就跟著田徑教練趙學軍進行訓練。（取材自環球網）
夏思凝從初一開始，就跟著田徑教練趙學軍進行訓練。（取材自環球網）

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