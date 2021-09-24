低俗婚鬧 山東新郎被吊高噴水、綁樹 還戴綠帽砸蛋

網傳視頻中，一名新郎被脫得只剩紅色內褲，隨後被人推向吊籃，吊車將吊籃吊到半空中，地面圍觀的人持高壓水槍不斷對新郎進行噴射。（視頻截圖）

山東滕州日前出現低俗婚鬧，新郎被吊到半空遭高壓水槍噴射，之後又被綁在樹上戴綠帽子砸雞蛋 。

來源：YouTube

極目新聞報導，一段婚鬧視頻在網上熱傳，視頻顯示，新郎被脫得只剩紅色內褲，隨後被人推向吊籃，吊車將吊籃吊到半空中，地面圍觀的人持高壓水槍不斷對新郎進行噴射。隨後，眾人又用透明膠帶將新郎綁在樹上，還給他戴上一頂綠帽子，朝他身上砸生雞蛋。

視頻在網上引起熱議。有網友稱，「無法理解，這是朋友嗎？」「惡俗婚鬧什麼時候能停止？」也有網友表示，「新郎也得反思一下怎麼會有這種朋友？」「把低俗當有趣，才是真的該整治，鬧新娘新郎鬧伴娘的都該整治。」

事發地位於山東滕州龍泉廣場附近的府前路上。據報導，一位知情人士表示，事情發生在9月22日上午，在接完新娘到酒店，婚禮儀式舉辦之前這段時間。「聽說後來新娘生氣了，但沒有影響婚禮儀式的正常進行。」

一位現場目擊者表示，不僅有高壓水槍噴射，還有人拿著打水彈的玩具槍對新郎進行「射擊」，看著水彈打在身上很疼的樣子，聽說使用的吊車還是臨時租的。目擊者表示，他們把新郎用透明膠帶綁在樹上，還給戴上了綠帽子，用生雞蛋砸他，弄得身上黏糊糊的，感覺做得太過分了。

該目擊者稱，當地一直有結婚時鬧喜的習俗，但也就是表兄弟或者朋友們起鬨，將氣氛搞熱鬧，一般是讓新郎新娘做做小遊戲，像這種延伸出來的整人婚鬧是極為少見。