開後門收賄破億 茅台前董座判無期刑

貴州茅台前董事長袁仁國受審資料圖。（取材自京報網）

貴州省貴陽市中級人民法院23日，一審宣判前貴州茅台董事長袁仁國受賄案，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。據調查，袁仁國在1994年到2018年間，共收賄1.129億人民幣（約1700萬美元），他在庭上認罪悔罪。

有個經銷商為了討好袁仁國，送給他一個訂製的5公斤金鼎，上面刻了「酒冠黔仁國」討好他。（取材自京報網）

根據判決結果，法院還將對袁仁國受賄所得財物及其孳息依法予以追繳，上繳國庫。

法院經審理查明，1994年至2018年，被告人袁仁國先後利用擔任貴州省茅台酒廠副廠長、中國 貴州茅台酒廠（集團）副總經理、副董事長、總經理、董事長等職務之便，為他人在獲得茅台酒經銷權、分戶經銷、增加茅台酒供應量等事項上提供幫助。

貴陽市中級人民法院認為，被告人袁仁國的行為構成受賄罪，鑑於袁仁國受賄人民幣2050萬元系未遂，到案後如實供述罪刑、主動交代大部分事實、認罪悔罪、積極退贓，依法可以對其從輕處罰，法庭遂作出上述判決。

袁仁國一方面把茅台經營權作為搞政治攀附、撈政治資本的工具，違規為甘肅 省委原書記王三運，貴州省原副省長王曉光等人，及其親屬辦理茅台酒經營權並增加配額指標；另一方面也大肆謀取私利。自2004年以來，僅袁仁國妻子和兒女違規經營茅台酒就獲利2.3億餘元。一大批經銷商、供應商千方百計和袁仁國拉關係、搭人脈，大搞利益輸送，袁仁國辦公室外的走廊，曾經每天門庭若市。

在此之前，年初中國反腐電視專題片「國家監察」就詳述袁仁國涉賄案件細節，袁仁國在影片中自述，「當時很多人想接近我」；有個經銷商為了討好袁仁國，送給袁仁國一個定製的5公斤金鼎，上面刻了一句詩。這句詩本來是清朝時貴州的一個詩人寫的——「酒冠黔人國」，送金鼎的經銷商，把「人」換成「仁」字，改成「酒冠黔仁國」，來討好他。

貴州茅台是中國股王，23日收盤價為1635元，市值逾兩兆人民幣，因為它的稀缺與高價，歷年來貴州茅台的高管很少能全身而退，同時因為送禮收禮都用到茅台，許多重大腐敗案現場都可見到它的身影。