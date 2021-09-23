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網紅扮佛媛蹭流量 挨批「妖孽」

中國新聞組╱上海23日電
「佛媛」的「打卡」場所在各種寺廟。（取材自微博）
「佛媛」的「打卡」場所在各種寺廟。（取材自微博）

中國網紅近期吹起「佛媛」風，即拍攝「禮佛名媛」的主題照片與影音，發布到社群平台上，打造形象並獲取流量。對於這樣的風潮，媒體批評「如西遊記中的妖孽」。

隨著「佛媛風」的興起，不少網紅聚集在大小寺廟排隊拍照，禮佛、參拜的場所變成網紅取景的打卡點，一些知名度較高的寺廟，在香客之外還需面對絡繹不絕的網紅。

工人日報日前以「狐狸的尾巴哪是穿了袈裟就能藏得住的」為題刊發評論，批評佛媛們身穿名牌到寺廟抄經、坐禪、吃素，並將一舉一動都拍照上傳的行為。

文中指出，佛門清淨，卻混進去一群看似與世無爭、實則物欲橫流的名媛，實在是罪過。每篇貼文下的各種購物連結，化妝品、衣服、保健品與餐廳推薦，不禁令人想到「西遊記」裡各色妖孽，狐狸的尾巴哪是穿了袈裟就能藏得住的。

文章批評，佛媛們在鏡頭裡，想要將自己打造成超凡脫俗的下凡仙子，但不能忘了人間富貴花的人設，有佛堂也要有名牌，沒佛心有流量就行了。「反正信佛是假的，名牌也是假的啊，只有騙流量、掙快錢的想法是沒有變的。」

香港01報導，為了吸引流量，這些被稱為佛媛的網紅會打扮光鮮、手挽名牌前住各地寺廟或佛堂參拜，有些更會穿上與旗袍或漢服相似的仙氣長裙，甚至請美甲師將佛經抄在指甲上，讓自己看起來格外清新脫俗。

而這樣做的目的，一方面是想增加流量，另一方面是通過這種方式「帶貨」。

佛媛們身穿名牌到寺廟抄經、坐禪、吃素，並將一舉一動都拍照上傳。（取材自微博）
佛媛們身穿名牌到寺廟抄經、坐禪、吃素，並將一舉一動都拍照上傳。（取材自微博）

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