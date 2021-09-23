上海成網紅流量賽場 屠宰場、好市多拚打卡

上海的歷史與建築的多變與多元，許多場所都成為網紅景點。圖為一名正在上海好市多前拍攝「假裝在LA」主題的網紅。（中央社）

位於上海閔行區的美式賣場好市多 （COSTCO），現在人潮雖不像開幕時「擠爆」，但依舊不斷；值得注意的是，在熙來攘往採購人潮中，有一群精心打扮的人們頻頻按快門，對他們而言，好市多不是賣場，而是和其他網紅攀比的賽場，而將照片上傳至小紅書 等社群平台後，便是網路流量的戰場。

中央社報導，打開號稱中國版Instagram的「小紅書」，在搜尋框中輸入「假裝在LA」，可以發現大量網紅都選擇到這間好市多外拍照，有些人甚至為了搭配主題而以美式風格服裝入鏡。即便是假裝在洛杉磯（LA），也要讓觀看的人第一眼就以為，真的是在LA。

多變與多元，讓上海四處都成了網紅景點，「無處不拍照、打卡」的網紅文化成這座城市的現在進行式。

「普通的網紅跟隨潮流，拍照打卡；優秀的網紅，創造拍照和打卡點。」來自台灣 ，目前在上海一間公關公司工作的Amy舉例，上海虹口區的1933老場坊過去是屠宰場，曾有上海本地人說過那邊的「氣氛」不太好，但這樣的地方卻在現在也成了熱點。

Amy觀察，相較台灣，大陸的網紅競爭更加激烈。在台灣，臉書粉專或IG只要有幾千人的粉絲，就有機會接到業配，但是在大陸幾乎不可能，「因為可以取代你的人非常的多。」

一名在武康大樓前拍照的網紅喵喵說，她在小紅書上有3000多人關注，但是還沒有接到任何的合作。「真的太難了，很多長得好看的小姊姊，隨便拍就成百上千的關注或留言，怎麼比？」即便如此，喵喵仍抱有期待。接下來還要去多個景點拍照。

事實上，許多懷有夢想的少男少女們，都跟喵喵有類似想法。比起喵喵，小米幾乎只是這條留流量賽道上的「初心者」，她不諱言還在不斷嘗試，希望找到自己的競爭優勢。

速食化是網路時代流量戰爭的一大特色，或許幾個月後，會有一批新晉的網紅找到了新的賽場，現在留下的諸多影像都成了過時的作品，或許「假裝在LA」有一天會被嗤之以鼻也不一定。