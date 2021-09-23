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閩粵語唱星防疫神曲 賣魚哥火了

中國新聞組／廣州23日電
一口「閩南腔」和滑稽的說話風格，讓王雷在新加坡娛樂壇占領一席之地。（取材自南方都市報）
一口「閩南腔」和滑稽的說話風格，讓王雷在新加坡娛樂壇占領一席之地。（取材自南方都市報）

新加坡一首號召老人接種疫苗的「防疫神曲」，節奏性強，魔性洗腦，被新加坡總理李顯龍的夫人何晶轉載，甚至紅到中國。演唱人之一，新加坡知名演員、主持人王雷表示，「中國網友給我的每條留言我都有看，只可惜沒辦法一一回覆，感謝中國網友的支持」。

南方都市報報導，這首歌曲使用普通話、粵語、潮汕話、閩南話演唱，MV以新加坡當地餐廳、水果舖為背景，歌曲節奏性強，曲調活潑歡快，瀰漫著濃濃的東南亞風情。

王雷祖籍福建，與新加坡潮汕華人生活在一起，能講一口順溜的閩南話、潮汕話。一年多來，他憑藉一口濃濃的「閩南腔」和幽默風趣的說話風格，在中國、新加坡等地直播平台走紅，新加坡當地人稱其為「歌台一哥」。

王雷回憶，他曾與導演討論，該如何唱出一首當地中老年人容易接受的歌曲，又能被廣泛傳播。中國和新加坡的商貿往來頻繁，當地有不少老年人還講著祖籍地潮汕、福建的方言，同鄉之間也用粵閩方言交流，所以決定以歌舞形式配合多種方言結合普通話來演唱。

2020年，王雷幫一名漁民朋友在網上直播賣海產品，面向新加坡、中國、馬來西亞等多國網友「賣魚」，在直播間，他常以滑稽的方式用回答提問引發評論區哄堂大笑，有網友評論：「看他直播有點像在看綜藝節目。」

這樣的直播方式讓他暴紅，被網友稱呼為「賣魚哥」。在中國，他因為長相酷似演員馮遠征，也受到網友的喜愛，在中國一個短視頻平台上，王雷的粉絲量超過245萬，獲得2084萬點讚數。

新加坡總理李顯龍的夫人何晶在社交媒體上轉載王雷的視頻。（取材自南方都市報）
新加坡總理李顯龍的夫人何晶在社交媒體上轉載王雷的視頻。（取材自南方都市報）

新加坡 中國 東南亞

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