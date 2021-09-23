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被環球影城遊客豎中指 威震天回懟「骯髒的人類」

體育新聞組／北京23日電
一名遊客在北京環球影城對「威震天」豎中指，引來「威震天」當場還擊：「骯髒的人類。下去，我不想跟他照相」。（取材自九派新聞）
一名遊客在北京環球影城對「威震天」豎中指，引來「威震天」當場還擊：「骯髒的人類。下去，我不想跟他照相」。（取材自九派新聞）

北京環球影城在中秋假期正式開幕，不過一段遊客向威震天（Megatron，又譯密卡登）豎中指的影片引來網友關注。影片中，被豎中指的威震天不甘示弱，當場還擊，「骯髒的人類。下去，我不想跟他照相」。而網友也紛紛批評該遊客，「太沒有素質了」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，視頻中，這名遊客身穿白T恤、黑褲，背著黑色雙肩包，來到環球影城的變形金剛基地，這名男子對著「威震天」豎中指，豎完中指後低頭似在戲謔地笑。

沒想到，「威震天」用機器人聲音回應，「你這個手勢太不禮貌了，你的爸爸、媽媽沒教過你嗎？愚蠢的傢伙，骯髒的人類。下去，我不想跟他照相」。

環球影城工作人員表示，景區不會對該行為進行處罰，也不會拉入黑名單。但若有該情況，現場工作人員會及時進行制止。該影城不建議遊客有此類行為，畢竟大家都是有素質的公民。

工作人員介紹，「威震天」語音應該是後台工作人員操控，而並不是靠智能語音對話，畢竟也沒有那麼智能。「骯髒的人類」是為了符合該動漫人物的人設而說，有時會說影視劇中的台詞，並無貶低之意。

對於遊客這種沒有素質的行為，網友紛紛斥責這個遊客太沒素質了，豎中指不知道是什麼心態，威震天確實是反面人設，但是不喜歡完全可以不去拍照，你不考慮角色也應考慮扮演的演員。

而「威震天」的反應則受到盛讚，網友說，又要顧著人設，又要制止這種無理的行為，威震天懟得太好了，因為今天不制止這樣的無禮行為，明天就能有人上去對罵，後天還能上去踢腳推一把。

工作 環球影城 北京

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