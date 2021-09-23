蔡元培之女西湖故居 1.2億起拍 2千人「圍觀」

蔡元培女兒蔡威廉在杭州西湖邊的故居，以1.2億元起拍；圖為故居現狀。（取材自澎湃新聞）

中國近代教育家、前北京 大學校長蔡元培之女蔡威廉 位於杭州西湖邊的故居，以1.2億元（人民幣，下同，約1850萬美元）起拍價掛上阿里拍賣 ，將於11月10日開拍。該房屋建築面積276平方米，使用面積是269平方米，位於西湖景區內，屬歷史建築，但已是危房。

澎湃新聞報導，拍賣已引起2千餘人「圍觀」，但沒有人報名。規則顯示，參與競拍者需繳納1200萬元（約185萬美元）保證金，每次加價幅度50萬（約7.7萬美元）元。

蔡元培女兒的故居拍賣已引起2千餘人「圍觀」，但沒有人報名。（取材自澎湃新聞）

拍賣信息顯示，這處房產為蔡元培之女蔡威廉及女婿林文錚舊居，位於杭州市西湖區玉泉路一號，在西湖風景名勝區植物園內，房產包括3幢西式房屋，用途是住宅。

蔡威廉是蔡元培的長女，曾在杭州辦學的國立藝專擔任西畫教授，林文錚則是學校教務長。1934年，蔡元培給了他們夫婦一筆錢，在西湖邊馬嶺山上蓋起自己的房子。蔡元培常來小住，並給別墅親筆題寫「馬嶺山房」4個字。

據了解，蔡威廉、林文錚夫妻去世後，房子交由子女經管，但從2005年開始，故居產權歸屬一直存在紛爭。「2010年，林文錚後人把房子以1000萬元價格出售，辦理了產權轉移登記手續。2019年，這處房產曾在房產中介網上掛牌，掛價1.5億元，但一直沒有成交。」

報導指出，不同於公眾對「名人故居」的印象，這處房產已成為危房。從拍賣頁面介紹視頻中看到，房產包括3幢房屋，門窗脫落，部分牆體倒塌。故居外的石碑顯示，2010年3月，杭州市人民政府將此處列為杭州市歷史建築，並介紹為「蔡元培之女蔡威廉及女婿林文錚舊居，建於20世紀30年代，包括3幢西式建築。」

送拍機構相關負責人表示，「因是危房，又是位於西湖景區內的歷史建築，這套房產的過戶、修繕、重建等後續步驟，都需要買家與相關部門報批，一事一議。」