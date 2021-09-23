楊振寧百歲生日 習近平賀壽贈花籃 託官員探望

適逢楊百歲生日，楊振寧教授（中）在清華大學會場致辭。右為是比他小54歲的老婆翁帆。（視頻截圖）

中國 國家主席習近平委託中國教育部官員，22日到北京 清華大學看望，並贈送花籃給諾貝爾 物理學獎得主、中國科學院院士楊振寧，並轉達習近平對他百歲生日的祝福，祝願他健康長壽。

新華社報導，楊振寧1922年9月22日出生於安徽合肥，1940年代來美留學任教。1957年，因提出弱交互作用中宇稱不守恆原理，與物理學家李政道一起獲得諾貝爾物理學獎。他提出的楊-米爾斯理論是20世紀物理學最重要的成就之一。2003年起，楊振寧回中國定居並在北京清華大學任教，在培養和延攬人才、促進中外學術交流等方面做出重要貢獻。

中國科學院院士楊振寧百歲生日，中國國家主席習近平贈送花籃祝福。（視頻截圖）

今年3月，楊振寧在中國社群網站上被傳逝世，引起社會關注，對此，北京清華大學闢謠，強調楊振寧身體狀況良好，網路流傳的消息不實。

大公報報導，適逢楊振寧百歲生日，清華大學、香港中文大學及中國物理學會昨天聯手舉辦「楊振寧先生學術思想研討會」，楊振寧親自出席清華大學研討會現場，並回憶他1971年首次訪問中國時與「兩彈一星」元勳鄧稼先的一段往來。他表示，第一次訪問新中國，這個訪問是他人生中非常重要的一段（經歷）。因為使得他對新中國第一次有了一點認識，這個認識對於以後50年的人生軌跡有非常大影響。

楊振寧並提到他最親近的朋友鄧稼先曾給他寫過一封信，信的最尾還有幾段話，是鄧稼先給楊振寧的一個期望：「但願人長久，千里共同途」。楊振寧總結在過去50年，他很有自信的認為，做到了鄧稼先對他的期望。「我相信你會滿意的」。

此外，昨日現場還播出中國鋼琴大師劉詩昆，通過視頻為楊振寧彈奏的生日歌；楊振寧的中大友好，包括前校長金耀基、物理學系教授楊綱凱、王建方，香港中文大學前秘書長陳方正，以及物理系學生，亦拍攝祝壽短片恭賀楊教授。

中大今次還向楊振寧送上兩份賀禮，一幅寫有「物理相推識守恆 鐸其斯振 期頤孔樂因從善 壽考且寧」的嵌名對聯，以及由中大師生精心準備的心意卡，滿載楊振寧在中大的足跡和回憶，以感謝他對科學的貢獻及對一代又一代人才的培育。

多維新聞報導，楊振寧最廣為人知的，是他與小54歲的翁帆結婚、變更國籍，以及他與李政道的分道揚鑣等。