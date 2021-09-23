能耗雙控 江浙滇粵多家上市公司遭限電停產

浙江官宣限制新上石化、化纖等高耗能行業項目。（取材自中國石化官網）

中國 正在加強落實「能耗雙控」，限制高耗能產業煤、電用量。據報導，江蘇、浙江和雲南等地多家高耗能上市公司因限電停產；此外，廣東也大限電，一限也幾乎是一周，且每天全時段停止工業生產負荷用電，工業用戶哀號。

中國國家發展改革委員會上月發布「2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表」，點名江蘇等九個省（區）能耗強度不降反升，浙江則是被點名能耗強度降低率未達到進度要求。

近日多省相繼傳出高耗能產業遭到現電限產，不僅造成相關原物料價格飆漲，也勢必衝擊中國GDP。

財聯社報導，近日網傳浙江省高能耗企業將在9月21日至9月30日關停，涉及印染廠、汙水處理廠、化工廠、化纖廠等高耗能行業。

報導引述一家紹興市柯橋區印染廠老闆說：「昨天下午我們染廠還有布在染，臨時接到通知要求晚上停產。」這位老闆說，目前濱海新區的印染企業都已經停工。

報導指出，21日晚，有消息稱紹興市柯橋區下發限電通知，「從即日起到10月1日，浙江省將高能耗企業全部關停，包括所有印染廠、化工廠、化纖廠等」。報導引述當地兩家印染廠上午表示，已經接到通知並停工。

紹興市委宣傳部相關人士稱，網傳「雙控」情況基本屬實，能源雙控政策是大勢所趨，全國都差不多，差別在於各地政策強度不同。

每日經濟新聞報導，近期，江蘇、雲南、浙江等地限產升級的消息更是刷爆朋友圈。中秋節前，已有一批上市公司公告限電停車，22日晚間，又一批上市公司披露限產影響。

包括江蘇的晨化股份、浙江的西大門、雲南的水富金明化工有限責任公司已階段性停產。受江蘇、雲南限產等因素影響，*ST澄星近乎全部產能受限。

另據第一財經報導，廣東供電拉警報，家具製造之鄉東莞首當其衝，22日起全面工業限電，「一般製造業停電四天，高耗能企業要停電一周。」揭陽的工業用戶也災情慘重，每周限電「開一停六」生產線大亂；被波及的還有佛山、汕頭每周「開二停五」。

厚街供電分局進一步證實，一般工業用戶這周停電四天，但高耗能企業則至少要停電一周。厚街全鎮有包括世界500強企業三星 、泰科等製造大廠近2萬家，牽動珠三角地區製造大動脈。

第一財經報導，據廣東電網知情人士表示，廣東供電吃緊，電源短缺是關鍵，基於保民生、保公用、保重點等原則，只能對工業大戶拉閘限電。

據廣東省發改委能耗雙控調研顯示，以當前用電形式，包括陶瓷、化工等高耗能企業都列重點能耗雙控計畫之中，錯峰輪休短期將成常態。