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罹腦疾母親走失12年 與子女重逢竟一一念出名字

中國新聞組／廣州23日電
陳女士和家人給警方贈送錦旗。（取材自羊城晚報）
陳女士和家人給警方贈送錦旗。（取材自羊城晚報）

中秋節前夕，經過佛山禪城公安和民政部門連續一個多月的核對工作，東莞市民陳女士和她的哥哥弟弟三人，終於在時隔12年後，再次擁抱了自己的母親，收到了來自公安機關和民政部門最難忘、感動的中秋禮物。

廣州日報報導，三兄妹一見到走失12年的母親，剛喊了聲「媽」，瞬間就成了淚人。儘管時隔多年，大家面容都有不小的變化，但患有腦部疾病的母親，緊緊拉住了孩子們的手，奇蹟般地逐一念出了他們的名字。12年的歲月流轉，沖不走子女對母親的思念，更磨不掉母親對子女的最心底的愛。

2009年2月下旬的一天，53歲的東莞市民黃阿姨獨自一人騎著人力三輪車，在從東莞市望牛墩鎮前往東莞市東城區的路上不慎走失。由於黃阿姨文化程度接近於文盲，又患有間歇性的腦部疾病，黃阿姨的家人於是趕忙外出尋找，但黃阿姨依舊音訊全無。

「母親失蹤後，我們一直都沒有放棄過尋找。」黃阿姨的女兒陳女士表示。

直到去年9月，當接到佛山禪城公安的電話，告知母親可能還健在並且已經找到的消息後，陳女士一家塵封多年的希望，終於再一次被點燃。

原來在一個月前，佛山禪城公安接到區民政部門發來的協查請求，稱在救助站有一名60多歲的老人，由於腦部有疾病，多年來一直無法告知有效信息，希望公安機關能嘗試幫她找到家人。

接到線索後，佛山禪城公安立即開展了尋親工作。最終發現一名12年前在東莞走失的黃阿姨，與救助對象老人的情況非常接近。專班民警前往佛山市救助站，拍攝了老人生活的照片和短視頻片段，馬不停蹄地趕赴東莞市，提供給陳女士一家辨認。

「這就是我的媽媽！她的眼睛、眉毛、動作我全都記得！」陳女士第一個喊了出來，哥哥和弟弟也很快把母親辨認了出來。

讓人驚喜的是，雖然黃阿姨患有腦部疾病，記憶力衰退嚴重，連自己是如何從東莞走失到佛山都不記得，卻在見到孩子們的第一眼，就分別準確無誤地喊出了他們的名字。12年的時光，即使身患疾病，也沒有讓黃阿姨忘記自己的孩子。

「媽媽的精神和身體狀況都很好，感謝你們。」認親儀式上，家屬們握住民警和民政部門工作人員的雙手，並向佛山禪城公安送上寫有「人民警察為人民、助力尋親暖人心」的致謝錦旗。

時隔12年後，子女開心地和母親團聚。（取材自羊城晚報）
時隔12年後，子女開心地和母親團聚。（取材自羊城晚報）

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