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中國網路自由度 連七年全球墊底

中國新聞組／北京22日電
隔離點生活區負責人20日通過手機微信和隔離人員交流。（中新社）
隔離點生活區負責人20日通過手機微信和隔離人員交流。（中新社）

美國人權活動組織自由之家（Freedom House）21日公布年度網路自由（Freedom on the Net）排名報告，中國連續第七年被列為70多個國家中網路自由情況最差的國家，排在古巴、緬甸和伊朗之後。

美國之音報導，自由之家新出版的報告說，網路監管領域的新跡象是，許多國家政府與科技公司在用戶權利的問題上出現爭議。過去一年，至少有48個國家的科技主管部門對科技公司的內容、數據、或是在競爭和壟斷問題上出台新法規。報告說，這些政府行為在某些情況下源於網路騷擾和操縱市場行為等真實問題，但同時正被政府用來壓制言論自由和獲取更多私人數據。

中國連續第七年被評為最惡劣的互聯網自由環境。中國當局對網上異議聲音、獨立報導和日常通訊判處嚴厲的監禁，新冠疫情仍然是審查最嚴格的話題之一。報告說，中國政府仍然是世界上最嚴重的互聯網自由侵犯者。

新推出的法規將辱罵軍人、「英雄」和「烈士」的言論定為刑事犯罪。當局對網上持不同政見者判處嚴厲的監禁，包括對房地產大亨任志強判處18年徒刑。任志強發文批評當局處理新冠疫情不力，文章在網上引發強烈反響。

自由之家的評比指標包括：上網阻礙（obstacles to access）、內容限制（limits on content）、侵犯用戶權利情況（violations of user rights）三個指標來衡量。

今年網路自由評比排名最高的是冰島，愛沙尼亞、加拿大和哥斯達黎加（並列第三）。

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