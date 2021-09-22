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地震、爆破？聽到巨響劇烈搖晃 鄭州新密市傳塌陷

中國新聞組／北京22日電
警消在震中排查災害。（視頻截圖）
警消在震中排查災害。（視頻截圖）

河南鄭州21日下午，多地居民感受到天搖地動，房子都劇烈搖晃甚至出現裂痕，民眾紛紛逃出屋內；事後官方發布訊息，所測得的規模3.0地震，不一定是自然原因造成，可能是煤礦場坍塌或爆破導致。

來源：YouTube

鄭州中秋節下午2時45分發生地震，中國地震台網最新通報，新密市傳出塌陷災情。針對不少市民擔心是否有餘震，河南地震局工作人員表示，塌陷造成的地震並不是天然地震，所以不需擔心會有餘震。

據了解，很多當地居民都被這突發的天搖地動嚇到了，而民宅監視器劇烈晃動，還記錄下建築搖晃的巨大聲響。

「家裡冰箱空調搖晃明顯」、「正在午休，感覺床晃了幾下」、「會不會後續還有地震？」不少新密市民及周邊居民在社交平台稱，感受到了地震的震感。視頻顯示，事發當時地面搖晃強烈。

當地居民有人形容，搖晃瞬間傳出的巨響，就像打雷一樣，強烈的震動，還導致部分建築，磚瓦掉落和牆壁出現裂痕。

中國地震台網正式測定，21日下午2時45分在新密市疑似塌陷災情。由於震中五公里範...
中國地震台網正式測定，21日下午2時45分在新密市疑似塌陷災情。由於震中五公里範圍内平均海拔约237公尺。目前受災情況還待進一步統計。（取材自中國地震台網）

鄭州市歷經水災和疫情後，當地災害特別引人關注，新密市民王先生表示，地震瞬間聽到了巨響，震感明顯，第一感覺就是地震了，趕快跑出門。也有新密市民說：「我也沒見過地震，感覺很嚇人趕緊跑出來。」

據中國地震台網正式測定： 21日下午2時45分在新密市（北緯34.53度，東經113.50度）疑似塌陷災情。由於震中五公里範圍内平均海拔约237公尺。目前受災情況還待進一步統計。

河南商報引述河南省地震局公共服務中心主任王文旭說，本次測定結果不一定是地震，仍要以地震台網公布的正式結果為準，有可能是地面採空區的塌陷造成，譬如煤礦或爆破等。也因為原因不明，在當地引起恐慌。

中國地震台網正式測定： 21日下午2點45分在新密市（北緯34.53度，東經11...
中國地震台網正式測定： 21日下午2點45分在新密市（北緯34.53度，東經113.50度）疑似塌陷災情。由於震中5公里範圍内平均海拔约237公尺。目前受災情況還待進一步統計。（取材自中國地震台網）

地震 河南 鄭州

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