我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯大外交戰：習近平諷「普世民主」與拜登的新冷戰

德州夫妻為保護孩子「戴口罩」 被餐館老闆趕出去

女權記者黃雪琴 赴英留學前與送行維權友人一起失聯

中國新聞組／北京22日電
中國獨立記者黃雪琴傳出19日與友人一起失聯，目前下落不明。（取材自臉書）
中國獨立記者黃雪琴傳出19日與友人一起失聯，目前下落不明。（取材自臉書）

曾因報導香港民主運動遭廣州警方刑事拘留的女權工作者、獨立記者黃雪琴，原訂20日經香港赴英國留學，但傳出19日下午起便與友人一起失聯，兩人目前下落不明。

綜合媒體報導，關注中國維權人士的臉書（Facebook）專頁「南方傻瓜關注組」20日晚間發文表示，今年34歲的黃雪琴原訂20日經香港赴英國留學，職業病權益倡導者王建兵計畫為她送別，但兩人19日下午起便失聯，至今未能取得聯繫。

「南方傻瓜關注組」指出，黃雪琴今年獲得英國外交和國協事務部的志奮領獎學金計畫（Chevening Scholarship），準備前往薩塞克斯大學（University of Sussex）就讀發展學碩士班。

網媒NGOCN引述兩人的一名共同朋友表示，黃雪琴原計畫20日晚從香港飛往德國法蘭克福，轉機前往該大學，王建兵本來將陪同她從廣州出發赴港。但從20日下午起，兩人便與其他朋友失去聯繫。該友人又指，二人的物品近日被警方翻查帶走，他們可能被廣州市海珠區警方扣留。

「南方傻瓜關注組」也引述知情人士透露，王建兵可能被以「煽動顛覆國家政權」罪調查拘留，主因涉及他在家中的友人日常聚會。

黃雪琴曾協助揭發多起中國大學教授性騷擾的事件，發表多篇關注#MeToo的報導。她也曾在網路平台「Matters」發表參與香港反送中遊行的紀實報導及相關文章。

2019年8月，黃雪琴返回廣州時即遭當地警方限制出境，原擬赴香港大學攻讀法律系碩士課程的計畫也因出入境證件被警方沒收等因素而無法入學。她直到2020年1月間才取保獲釋（交保候傳）。

王建兵則長期關心青少年教育及成長等問題，2018年開始從事職業病工人的權益倡導工作，並提供法律支援。他同時也是中國#MeToo運動的支持者之一。

香港 中國 英國

上一則

垃圾桶太少？北京環球影城開園3小時 瓶罐、紙屑四散

下一則

共同抗衡中國 菲律賓表態挺AUKUS

延伸閱讀

習近平早說過 地產商左右治港政策時代不復返

習近平早說過 地產商左右治港政策時代不復返
香港中秋食肆生意增5成 維園賞燈湧人潮

香港中秋食肆生意增5成 維園賞燈湧人潮

香港中國維權律師關注組 宣布月內解散

香港中國維權律師關注組 宣布月內解散
香港特首：民主派人士若自認愛國 歡迎參選立法會

香港特首：民主派人士若自認愛國 歡迎參選立法會

熱門新聞

李子柒無預警宣布停更影片。 （取材自微博）

停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？

2021-09-17 13:00
2015年9月中國國家主席習近平（右二）偕夫人彭麗媛抵達美國華盛頓國是訪問，時為美國副總統的拜登與夫人到機場迎接。（新華社資料照片）

習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說

2021-09-18 08:59
深圳一樓盤業主集體請願退房。 （取材自中國基金報）

均價逾1500萬 深圳豪宅業主集體請願退房

2021-09-20 08:00
嫁給山西首富李兆會（左）的車曉，因個性不適合離婚。（新華社資料照片）

山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

2021-09-16 08:00
被告家屬曝光了一張當晚飯局照片。 (取材自上游新聞)

阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」

2021-09-15 13:00
才傳出要回中國「買買買」的香港首富李嘉誠家族18日被曝又賣掉上海靜安區的世紀盛薈廣場，套現3.2億美元。（中通社資料照片）

李嘉誠家族賣賣賣 再拋上海資產 持有16年 套現3.2億

2021-09-18 20:09

超人氣

更多 >
川普稱曾接觸證據：疫情源自武漢實驗室可能性95%

川普稱曾接觸證據：疫情源自武漢實驗室可能性95%
恒大危機 WSJ：習近平刺破房地產泡泡 又不讓經濟崩盤

恒大危機 WSJ：習近平刺破房地產泡泡 又不讓經濟崩盤
目擊者：網紅沛提托失蹤前 在路邊遭男友多次掌摑

目擊者：網紅沛提托失蹤前 在路邊遭男友多次掌摑
聯大演說未提中國 拜登：我們無意尋求新冷戰

聯大演說未提中國 拜登：我們無意尋求新冷戰
紐約拾荒華男遭當街暴打 越南餐廳老闆娘出手相助

紐約拾荒華男遭當街暴打 越南餐廳老闆娘出手相助