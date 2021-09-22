女權記者黃雪琴 赴英留學前與送行維權友人一起失聯

中國獨立記者黃雪琴傳出19日與友人一起失聯，目前下落不明。（取材自臉書）

曾因報導香港 民主運動遭廣州警方刑事拘留的女權工作者、獨立記者黃雪琴，原訂20日經香港赴英國 留學，但傳出19日下午起便與友人一起失聯，兩人目前下落不明。

綜合媒體報導，關注中國 維權人士的臉書（Facebook）專頁「南方傻瓜關注組」20日晚間發文表示，今年34歲的黃雪琴原訂20日經香港赴英國留學，職業病權益倡導者王建兵計畫為她送別，但兩人19日下午起便失聯，至今未能取得聯繫。

「南方傻瓜關注組」指出，黃雪琴今年獲得英國外交和國協事務部的志奮領獎學金計畫（Chevening Scholarship），準備前往薩塞克斯大學（University of Sussex）就讀發展學碩士班。

網媒NGOCN引述兩人的一名共同朋友表示，黃雪琴原計畫20日晚從香港飛往德國法蘭克福，轉機前往該大學，王建兵本來將陪同她從廣州出發赴港。但從20日下午起，兩人便與其他朋友失去聯繫。該友人又指，二人的物品近日被警方翻查帶走，他們可能被廣州市海珠區警方扣留。

「南方傻瓜關注組」也引述知情人士透露，王建兵可能被以「煽動顛覆國家政權」罪調查拘留，主因涉及他在家中的友人日常聚會。

黃雪琴曾協助揭發多起中國大學教授性騷擾的事件，發表多篇關注#MeToo的報導。她也曾在網路平台「Matters」發表參與香港反送中遊行的紀實報導及相關文章。

2019年8月，黃雪琴返回廣州時即遭當地警方限制出境，原擬赴香港大學攻讀法律系碩士課程的計畫也因出入境證件被警方沒收等因素而無法入學。她直到2020年1月間才取保獲釋（交保候傳）。

王建兵則長期關心青少年教育及成長等問題，2018年開始從事職業病工人的權益倡導工作，並提供法律支援。他同時也是中國#MeToo運動的支持者之一。