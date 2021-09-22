中秋假期8000萬人出遊 創收371億 北京成旅遊首選

9月21日，北京環球度假區，遊客與小黃人合影。（中新社）

中國中秋假期迎來境內旅遊高峰，文旅部21日公布數據顯示，累計出遊達8815.9萬人次，旅遊收入人民幣371.4億元(約57.4億美元)，僅分別恢復至疫情 前2019年的87.2%及78.6%，表現不如預期。多個在線旅遊平台發布報告稱周邊遊需求旺盛，因為環球影城 的開幕，北京 意外成為中秋期間排名第一的旅遊目的地，旅遊人次及旅遊收入較疫情前的2019年分別成長34.7%及2.1倍。

文旅部數據顯示，2021年9月19到21日，境內出遊8815.9萬人次，換算恢復至疫情前，2019年中秋假期的87.2%；旅遊收入人民幣371.4億元，也恢復至疫情前的78.6%。

文旅部強調，為防控新冠疫情，中國嚴格實施「熔斷機制」，對出現中高風險地區的省市，暫停經營跨省旅遊業務，各景點落實「限量、預約、錯峰」管理，要求旅行社控制團隊規模，做好遊客健康監測，推廣「本地人遊本地」等。

由於江蘇省南京市7月爆發Delta變異株入侵疫情，並蔓延到超過十個省份，重創今年暑假旅遊市場，使得不少暑假出遊需求轉移至近日湧現。文旅部指出，今年中秋節，文化和旅遊系統未發生重特大安全事故。

北京環球影城20日開園，原本外界以為在美中貿易戰及門票偏貴情況下，美商環球影城生意可能受影響，但「去哪兒網」數據顯示，北京意外成為中秋期間排名第一的旅遊目的地，也帶起一波主題公園熱；另不僅中秋節，在十天後的「十一黃金周」，北京仍然是預訂量最高的目的地，環球影城大酒店也成為了北京排名前五名的熱門飯店。

北京市文旅局數據統計，中秋期間，北京市重點監測的202家旅遊風景區共接待遊客160.4萬人次，較2019年增長34.7%；營業收入人民幣1億3715萬元，較2019年同期成長2.1倍；北京商務局重點監測的百家百貨、超市、餐飲企業實現銷售額人民幣26.6億元，年增9.2%，較2019年成長6.3%。

馬蜂窩旅遊統計，門票訂單量排名前30的景點中，主題樂園占比高達三分之一，北京環球影城位居榜首，在樂園類產品訂單量占比超過42%，上海迪士尼、北京歡樂谷、珠海長隆海洋公園等也成為中短途旅行首選。

另一方面，中秋佳節是家人團圓相聚的日子，越來越多消費者在不能與家人「線下」團聚的情況下，選擇用外賣為家鄉親人送上一份遙遠的思念。美團外賣數據顯示，與去年同期相比，中秋小長假外賣異地訂單增長31.49%，其中以廣州異地訂單量最多，其次是深圳、北京、上海和成都。