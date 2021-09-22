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保育雪豹獲救後疑被動物園圈養將展出 內蒙忙宣布放歸

中國新聞組／北京22日電
獲救雪豹達到標準後，已野外放歸（取材自微博）
獲救雪豹達到標準後，已野外放歸（取材自微博）

一隻國家一級重點保護動物雪豹5日現身內蒙古四子王旗草原，隨後被送往救助站開展營養救助。十多天後，有網友卻發現，鄂爾多斯動物園疑發文稱要展出這隻雪豹。

澎湃新聞報導，認證為科普作家的微博用戶「花落成蝕」20日發文質疑，這頭出現在烏蘭察布市的雪豹沒有被放歸自然，而是被放在鄂爾多斯動物園，即將「和大家見面」。

「花落成蝕」發布的截圖顯示，公眾號「鄂爾多斯動物園」當天發文稱，5日出現在烏蘭察布轄區內的國家一級保護動物雪豹已被轉運至鄂爾多斯野生動物救助站。這隻雪豹被遷移至原始環境的獸舍中，並由工作人員全天看護。

該文章最後一段提及，「目前雪豹已成功搬遷至生活場館內適應新環境，在鄂野召開新聞發布會後，歡迎大家前來觀看」。網友質疑，「這被救助的國家一級保護動物健健康康的，怎麼就變成待展狀態？」

報導指出，「疑被動物園圈養將展出」掀波後，內蒙古自治區林業和草原局相關工作人員表示，這隻雪豹將於22日傍晚時分在內蒙古阿拉善盟賀蘭山國家級自然保護區放歸自然於22日被放歸自然。

目前該公眾號文章已無法找到。同日，內蒙古自治區林業和草原局方面稱，該局已派出工作組到當地進行核查，盡快將雪豹放歸自然。

對於動物園發文提及雪豹將在動物園「與大家見面」等情況，該名工作人員稱，這是動物園的個體行為。在此次雪豹救護工作中，鄂爾多斯野生動物園作為專業的救護力量參與，但動物園在救助雪豹後是否將它用於商業行為，目前有待調查。「我們作為主管部門，絕對不允許他們這樣。」

雪豹是國家一級重點保護動物，近年來由於自然和人為因素，數量呈下降趨勢，成為全球瀕危物種。

動物園 工作 微博

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