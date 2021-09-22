13金超越孫楊 汪順「泳」登全運會多金王

第十四屆全運會游泳項目男子200米自由泳決賽在西安舉行，浙江選手汪順以1分46秒14的成績奪冠。(中新社)

奧運 冠軍汪順奪21日在全運會游泳 比賽拿下個人全運會第13枚金牌，超越孫揚的12枚金牌，成為獲全運金牌最多的「多金王」。「洪荒少女」傅園慧在自己的強項女子100米仰泳摘得銅牌，三連冠夢想破滅。

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汪順此次陝西全運會表現十分亮眼，此前兩天的游泳比賽中，他已經奪得三枚金牌。據中新網報導，21日晚的男子200米自由泳比賽中，汪順以1分46秒14的成績奪冠。至此，第四次參加全運會的汪順全運會金牌數已達13枚，超越孫揚的12枚金牌。

賽後接受訪時，汪順表示非常開心，這個紀錄不單單是他一個人的，想獻給每個幫助過他的人，明後天希望能爭取到14金、15金。

曾經以為，中國短時間內難以有另一男泳手能接近孫楊 的高度；然而時間不等人，當孫楊屢次受禁藥風波和種種紛擾停滯不前，較他小兩歲的汪順持續在進步。

香港01報導指出，論國際大賽成績，兩者當然不能相提並論，這屆全運會孫楊正在停賽，連奪3金的汪順累積金牌數目已追平對方，仍有兩項在手的他，勢將成為全運會史上的金牌之王。汪順近日在社交媒體人氣高企，不過比起傲人的全運成績，網民更關心他的高顏值。

29歲的孫楊被長期停賽，27歲的汪順成為中國游泳隊中年紀最大一員，不過他無意退役，不止承諾會出戰明年在主場浙江上演的杭州亞運，還表示要參加巴黎奧運和下一屆全運會。

此外，里約奧運銅牌得主、曾憑著採訪時一句「我已經使出洪荒之力」走紅的傅園慧，在前一天的預賽結束後，稱自己「已經老了」、「沒什麼洪荒之力了」；21日的女子100米仰泳決賽中，傅園慧以59秒81的成績獲得銅牌，未能實現該項目三連冠。