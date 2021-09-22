第10次跑入10秒大關 蘇炳添全運會9秒95百米奪金

9月21日，廣東隊選手蘇炳添（中）、浙江隊選手謝震業（右）和湖北隊選手吳智強在比賽中衝過終點。蘇炳添以9秒95的成績奪得冠軍。(新華社)

中秋之夜，第14屆全運會的田徑賽場因為「蘇神」被推向最高潮。蘇炳添在男子百米飛人大戰中以9秒95的成績奪冠，這是他第10次跑入10秒大關，也圓了自己的全運金牌夢。蘇炳添此次跑出的9秒95，也是中國 全運會的歷史最佳，比他東京決賽成績快了0.03秒，比亞軍謝震業的10秒01快了0.06秒。

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澎湃新聞報導，蘇炳添堪稱此次全運會人氣王，20日上午不到9時，主賽場外就聚集了許多排隊入場的觀眾，晚間的半決賽，西安奧體中心更是坐進了約兩萬人要為蘇炳添加油，現場主持人一度要提醒觀眾在發槍時保持安靜。

蘇炳添的人氣源於他過人的實力。東京奧運 會上蘇炳添以創亞洲紀錄的9秒83殺入百米決賽，他在全運會百米預賽後程完全留力，輕鬆獲得小組第一，10秒23的成績排在所有選手的第二位。

半決賽時，蘇炳添成績已經飆升到10秒06，決賽時他打破10秒大關絕不會讓人感到驚訝，蘇炳添在決賽前一直表示「要以穩為主」。「把前面的60米到70米處理好，後面的話我覺得無所謂，因為要拚的話，也是決賽，我要好好保存體力。」

蘇炳添擁有豐富的大賽經驗，也太想拿全運會金牌，之前三次參加全運會，蘇炳添一直與百米桂冠無緣。在完成了進入奧運會百米決賽和打破亞洲紀錄等「大目標」後，這位32歲的「四朝元老」篤志要在西安實現全運奪金的夙願。

從結束隔離到提前來到西安參加開幕式，蘇炳添恢復訓練不過十餘天，但他的每一槍都能跑出代表亞洲最一流水平的成績，網友也在評論中寫道：「蘇神現在破10秒就像喝水一樣。」