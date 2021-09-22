消防員救命 杭州女送錦旗「感恩不敬 以身相許」

一位小姑娘感謝消防員救命，專程到消防隊送錦旗。(取材自北青網)

一位戴著眼鏡的小姑娘，日前專程跑來浙江杭州市富陽鹿山專職消防隊送上一面錦旗。隊長盧東把錦旗接過來一看，反而不好意思了：「姑娘，受不起啊……這是真沒想到啊……！」原來錦旗上赫然寫著八個大字──「感恩不敬以身相許」。

FM93浙江交通之聲報導，事情要從一周前說起。日前傍晚，鹿山專職消防隊出了一個警。報警說，東吳公園門口的富春江邊，有兩名小姑娘因為富春江忽然漲潮被困江裡，情況十分危險。

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來源：YouTube

鹿山專職消防隊在五分鐘內就趕到了現場。由副隊長帶一名戰鬥員先行下水，只花了兩分鐘就把兩名被困的小姑娘陸續背到岸邊。當時也是滿危險的，在消防員背上的小姑娘緊緊抓住消防員的肩膀，真的是把她從生死邊緣救了回來。

為感謝指戰員們迅速救援，深深被打動的姑娘特地將一面錦旗和飲料送到了隊站，向指戰員表達自己由衷的感謝。

只是這錦旗，讓人有些臉紅。只見紅色的錦旗上印著「感恩不敬以身相許」八個大字。

致謝錦旗寫錯字，變成「感恩不敬以身相許」，讓女子害羞不已。(取材自杭州日報)

盧東隊長覺得這八個大字挺有意思，他打趣小姑娘說，咱們隊裡的消防員都特別優秀，要是看中了隊裡的哪個帥小伙兒，我來幫你們做媒。

送錦旗的小姑娘是富陽本地人，剛畢業不久。那天下午，她和閨密在富陽東吳公園附近遊玩，看到綠道附近有塊觀景石，於是就膽子大，跟閨密爬到大石頭上。本來就想隨便打個卡拍個照，沒想到，潮水來了。

對於錦旗裡的錯別字，姑娘有點不好意思。錦旗是廣告公司做的，自己也是拿到錦旗時一看才發現「敬」寫錯了。她想了想，「敬」也有敬愛的意思，錯字錯用也好，反倒原汁原味。

消防也笑了，不僅敬寫錯了，抬頭也寫錯了，並不是鹿山街道消防大隊，而是鹿山消防專職中隊。其實，心意小伙子們都懂，到了就好。

盧隊長說，中隊共10個人，還真有4個人單身，要是姑娘看中了哪個小伙子，倒可以幫忙來牽線。最後盧隊長表示：保護人民群眾生命和財產安全是消防救援隊伍應盡的職責，鹿山專職消防中隊將一如既往的秉承「全心全意為人民服務」的宗旨，為守護轄區消防安全不懈努力。