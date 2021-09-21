1400年前月餅新疆出土 唐人過中秋要吃出花樣來

保存在新疆博物館的「寶相花」月餅，1400年前的盛唐已經流行過中秋吃月餅。取材自看看新聞

1400年前的盛唐已經流行過中秋吃月餅，據新疆博物館 館長於志勇指出，保存在館內的「寶相花」月餅，不僅展現唐朝豐富多彩的飲食文化，還驗證了中秋時令、節日文化已在西域普及。

「寶相花」月餅1972年出土自新疆吐魯番阿斯塔那230號古墓，是1400年前的唐代月餅，也是考古領域唯一月餅式食物文物。

「寶相花」月餅直徑有7.5公分，月餅中心由兩組聯珠紋組成，並環繞有一周連瓣紋；外側裝飾好似松針紋，蓮瓣紋圖案紋路完整。專家指，寶相花似花非花，是綜合多種花卉想像出來的形式，寓意吉祥，在唐朝非常流行，各階層人士都喜歡使用。

歷經千餘年，唐代月餅至今保存完好，仍然能勾人食欲，但更多人想知道，裡麵包的是什麼餡料？不過，新疆博物館館方表示，目前檢測 技術還不具備直接檢測月餅餡成分的條件，不過估計餡料可能有棗子、核桃葡萄和果仁。

新疆因為沙漠、戈壁較多，在極度乾燥的的氣候條件下，麵食可以迅速脫水而不易腐爛變質，且因埋藏地下，與空氣隔絕，也不易氧化，至今得以保存完整。

吐魯番阿斯塔那墓出土的除了月餅，還發鮮有三個來自唐朝的水餃，長6公分、寬2.3公分，餃子形狀如月牙，皮兒很薄，內有餡，與目前吃的水餃並無二致。另外還發現八瓣花紋點心，採用捏製、模壓製成。

專家分析，說明唐代的飲食追求不僅是吃飽，而且要吃出花樣來；麵點製作不僅是做熟，而且有了審美情趣的追求。