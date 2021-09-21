我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

談台駐美代表處更名 美學者：或被曲解為美支持台獨

「潛艦門」讓歐盟考慮延期與美國的科技峰會

1400年前月餅新疆出土 唐人過中秋要吃出花樣來

記者戴瑞芬／即時報導
保存在新疆博物館的「寶相花」月餅，1400年前的盛唐已經流行過中秋吃月餅。取材自看看新聞
保存在新疆博物館的「寶相花」月餅，1400年前的盛唐已經流行過中秋吃月餅。取材自看看新聞

1400年前的盛唐已經流行過中秋吃月餅，據新疆博物館館長於志勇指出，保存在館內的「寶相花」月餅，不僅展現唐朝豐富多彩的飲食文化，還驗證了中秋時令、節日文化已在西域普及。

「寶相花」月餅1972年出土自新疆吐魯番阿斯塔那230號古墓，是1400年前的唐代月餅，也是考古領域唯一月餅式食物文物。

「寶相花」月餅直徑有7.5公分，月餅中心由兩組聯珠紋組成，並環繞有一周連瓣紋；外側裝飾好似松針紋，蓮瓣紋圖案紋路完整。專家指，寶相花似花非花，是綜合多種花卉想像出來的形式，寓意吉祥，在唐朝非常流行，各階層人士都喜歡使用。

歷經千餘年，唐代月餅至今保存完好，仍然能勾人食欲，但更多人想知道，裡麵包的是什麼餡料？不過，新疆博物館館方表示，目前檢測技術還不具備直接檢測月餅餡成分的條件，不過估計餡料可能有棗子、核桃葡萄和果仁。

新疆因為沙漠、戈壁較多，在極度乾燥的的氣候條件下，麵食可以迅速脫水而不易腐爛變質，且因埋藏地下，與空氣隔絕，也不易氧化，至今得以保存完整。

吐魯番阿斯塔那墓出土的除了月餅，還發鮮有三個來自唐朝的水餃，長6公分、寬2.3公分，餃子形狀如月牙，皮兒很薄，內有餡，與目前吃的水餃並無二致。另外還發現八瓣花紋點心，採用捏製、模壓製成。

專家分析，說明唐代的飲食追求不僅是吃飽，而且要吃出花樣來；麵點製作不僅是做熟，而且有了審美情趣的追求。

保存在新疆博物館的唐朝的水餃，長6公分、寬2.3公分，餃子形狀如月牙，皮兒很薄，...
保存在新疆博物館的唐朝的水餃，長6公分、寬2.3公分，餃子形狀如月牙，皮兒很薄，內有餡，與目前吃的水餃並無二致。取材自百度
保存在新疆博物館的八瓣花紋點心，採用捏製、模壓製成。取材自百度
保存在新疆博物館的八瓣花紋點心，採用捏製、模壓製成。取材自百度

新疆 檢測 博物館

上一則

中國中秋長假小旅行創高峰 環球影城帶動北京最受歡迎

延伸閱讀

中國月餅改良口味 水果、堅果入餡 紅到海外「賣爆了」

中國月餅改良口味 水果、堅果入餡 紅到海外「賣爆了」
茅台入餡、專送高官…1688元豪奢月餅賣光光

茅台入餡、專送高官…1688元豪奢月餅賣光光
穿越千年 來自唐朝的月餅 紋路完整

穿越千年 來自唐朝的月餅 紋路完整
拉古那山莊華聯會 發425份月餅慶佳節

拉古那山莊華聯會 發425份月餅慶佳節

熱門新聞

李子柒無預警宣布停更影片。 （取材自微博）

停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？

2021-09-17 13:00
2015年9月中國國家主席習近平（右二）偕夫人彭麗媛抵達美國華盛頓國是訪問，時為美國副總統的拜登與夫人到機場迎接。（新華社資料照片）

習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說

2021-09-18 08:59
嫁給山西首富李兆會（左）的車曉，因個性不適合離婚。（新華社資料照片）

山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

2021-09-16 08:00
被告家屬曝光了一張當晚飯局照片。 (取材自上游新聞)

阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」

2021-09-15 13:00
才傳出要回中國「買買買」的香港首富李嘉誠家族18日被曝又賣掉上海靜安區的世紀盛薈廣場，套現3.2億美元。（中通社資料照片）

李嘉誠家族賣賣賣 再拋上海資產 持有16年 套現3.2億

2021-09-18 20:09
深圳一樓盤業主集體請願退房。 （取材自中國基金報）

均價逾1500萬 深圳豪宅業主集體請願退房

2021-09-20 08:00

超人氣

更多 >
美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關

美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關
紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍

紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍
均價逾1500萬 深圳豪宅業主集體請願退房

均價逾1500萬 深圳豪宅業主集體請願退房

史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸

史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸
被遣返回國 偷渡客驚恐：沒人告知要送我們回海地

被遣返回國 偷渡客驚恐：沒人告知要送我們回海地