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中國中秋長假小旅行創高峰 環球影城帶動北京最受歡迎

記者林汪靜／即時報導
截至21日9時，今年中秋期間，中國周邊遊（短程旅遊）預訂人數占出遊總人數比例為56%。（中新社）
截至21日9時，今年中秋期間，中國周邊遊（短程旅遊）預訂人數占出遊總人數比例為56%。（中新社）

中國中秋小長假臨近尾聲，線上旅遊平台發布的報告顯示，截至21日9時，今年中秋期間，中國周邊遊（短程旅遊）預訂人數占出遊總人數比例為56%，高於2019年中秋和今年端午、清明假期標準，其中，由於北京環球影城中秋小長假期間開園，帶動北京成為最受歡迎目的地。

澎湃新聞報導，多個線上旅遊平台相繼發布2021中秋小長假報告，報告顯示，這個中秋假期是中國今年以來周邊游需求最旺盛的一個小長假。攜程的數據顯示，截至21日9時，今年中秋期間，周邊遊預訂人數占出遊總人數比例為56%，高於2019年中秋和今年端午、清明假期標準；中秋周邊遊訂單中，對比2019年，飯店訂單量增長逾20%，門票預訂量增長近30%，租車訂單量增長77%。

同程旅行的報告顯示，中秋假期期間周邊短途出行產品預訂量較2019年增長46%。部分暑期被中斷的旅行需求在中秋假期釋放，加上長線遊（適合長假期的旅遊）的受限，讓周邊短途遊迎來出遊高峰。

而去哪兒數據顯示，北京成為中秋期間排名第一的目的地。從去哪兒發布的環球影城開業首月的前十大客源地來看，不僅中秋節，在距離10天後的中國「十一」國慶，在環球影城的帶動下，北京仍然是預訂量最高的熱門目的地。環球影城大酒店也成為了北京地區排名前5的熱門飯店。

馬蜂窩的數據指出，北京環球影城坐擁今年中國中秋熱門景點榜首，在樂園類產品訂單量中占比超過42%。同時，在環球影城的帶動下，中國掀起一股主題樂園熱，門票訂單量排名前30的景點中，主題樂園占比高達三分之一。

有部分「機智」的遊客選擇反向操作，在多數遊客將目光鎖定環球影城時奔赴別的主題樂園度過歡樂假期，上海迪士尼、廣州長隆、上海和北京的歡樂谷，以及方特等都是門票訂單量位居前列的主題樂園。值得注意的是，除了「環球影城全攻略」之外，馬蜂窩的「上海迪士尼樂園全攻略」、「廣州長隆度假區全攻略」的閱讀量均比節前增長5倍以上。

另一方面，中秋佳節是家人團圓相聚的日子，越來越多消費者在不能與家人「線下」團聚的情況下，選擇用外賣為家鄉親人送上一份思念。美團外賣中秋小長假數據顯示，與去年同期相比，中秋假期期間外賣異地訂單增長了31.49%。根據美團外賣的數據，今年中秋節，中國異地外賣訂單增長相比去年漲幅達31.49%，廣州是今年中秋前夕異地外賣訂單量最多的城市，其次是深圳、北京、上海和成都。

主題樂園 北京 環球影城

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