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疫情續燒…福建累計364確診 廈門國內航班幾全停飛

記者賴錦宏林汪靜／北京21日電
疫情續燒，廈門國內航班幾全停飛。圖為廈門高崎機場。（取材自寧波晚報）
疫情續燒，廈門國內航班幾全停飛。圖為廈門高崎機場。（取材自寧波晚報）

福建本土新冠疫情持續延燒，據福建官方昨天通報，9月10日零時至20日8時，福建累計本土陽性感染者367人，其中確診者364例，涉及莆田（191例）、廈門（147例）、泉州（23例）及漳州（3例）四個城市。為防控疫情，重災區廈門市的交通管控再度升級，機場航班大量取消。

據中新社報導，廈門市政府副秘書長王庭亮表示，通過流調溯源，經專家組研判分析，這次廈門疫情起源是外市輸入病例，在工廠等人群密集場所暴發和擴散，在首次報告病例前已經傳播二至三代，導致疫情嚴峻和複雜；對陽性樣本進行基因測序中，檢出28份樣本，均為Delta變異株，且高度同源，屬於同一傳播鏈條。

隨著疫情趨緊，廈門航空市場受到很大衝擊，廈門機場國內進出港航班均大量取消。前晚傳出自20日起所有自廈門出港的國內航班全部取消，但廈門機場予以否認，稱20日當天仍有出港航班。雖未全面停航，但廈門機場昨天只有零星航班是正常。

另據中國工程院院士鍾南山的研究團隊稱，「無症狀感染者」是病毒得以長期存在並傳播的客觀條件。因無症狀感染者無明顯症狀，接種疫苗效應不明顯，但往往會將這部分人歸於成功接種對象，進而繼續傳播病毒於人群。

此外研究團隊還發現，囓齒動物可能是SARS病毒和新冠病毒向人類傳播的中間宿主。若該研究的結論正確，老鼠作為中間宿主成為事實，貓、老鼠等與人類密切接觸動物攜帶冠狀病毒並傳播，即冠狀病毒在人群中將難以滅絕。

疫情 機場 中國

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