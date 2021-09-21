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紀錄全包了…李雯雯舉重「霸屏」秀 全運會超亮點

中國新聞組／北京21日電
福建隊選手李雯雯在全運會比賽中，以抓舉144公斤、挺舉176公斤、總成績320公斤獲得冠軍。 （新華社）
福建隊選手李雯雯在全運會比賽中，以抓舉144公斤、挺舉176公斤、總成績320公斤獲得冠軍。 （新華社）

在19日的全運會上出現了驚人一幕，現場的電子屏被21歲的女子舉重選手李雯雯「霸屏」了，世界紀錄、全國紀錄共九項紀錄保持者，全寫著李雯雯的名字。

觀察者網報導，全運會當日的女子舉重87公斤以上級比賽中，參賽的有里約奧運會冠軍孟蘇平、吉林的范宇欣，但李雯雯一人carry全場。孟蘇平的抓舉成績最終為130公斤，范宇欣則為135公斤，李雯雯的抓舉開把134公斤，第二次試舉調整為140公斤，第三次試舉再調整為144公斤。

全運會被李雯雯「霸屏」了。（取材自觀察者網）
全運會被李雯雯「霸屏」了。（取材自觀察者網）

而在挺舉比賽中，李雯雯開把最初報的175公斤，但看到其他選手在160公斤展開纏鬥後，李雯雯將開把重量降為167公斤。順利舉起後，她向觀眾送上了標志性的頭頂「比心」動作。

李雯雯2018年開始征戰舉重賽場後，開啟了「開掛」模式，僅僅三年時間，她多次用實力在世界舉重舞台上「寫」下李雯雯三個字。今年4月，參加2021年亞洲舉重錦標賽暨東京奧運會資格賽前，李雯雯原本就是女子87公斤以上級抓舉、挺舉和總成績世界紀錄保持者。亞錦賽中，她再次打破了由自己創造的世界紀錄。

本次全運會賽場再次成為全場的焦點後，李雯雯開玩笑地說：「無敵不寂寞，我要不斷突破自己。」網友們則讚嘆「告訴你什麽叫壟斷」、「想低調，但實力不允許」、「這真的是天才吧」。

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