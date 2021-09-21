鍾南山團隊研究：囓齒動物可能是新冠中間宿主

常見的嚙齒目動物有老鼠、松鼠、倉鼠等。（取材自中新網／視覺中國圖）

中國 工程院院士鍾南山 牽頭、專職於過敏 反應與免疫研究的呼吸疾病國家重點實驗室、廣州醫科大學附屬第二醫院陶愛林教授組織的研究團隊，發現囓齒動物可能是SARS病毒（SARS-CoV）和新冠病毒（SARS-CoV-2）向人類傳播的中間宿主，造成新冠病毒難以在人群中滅絕。該研究論文也發表在醫學雜誌Healthcare。

媒體報導，眾多研究表明，新冠病毒（SARS-CoV-2）的自然宿主很可能是蝙蝠，但其中間宿主存在著多種可能，例如蛇、穿山甲、水貂甚至貓，但至今尚未確定新冠病毒的中間宿主到底是什麼。

為確定人類與新冠病毒的中間宿主，研究者以人SARS-CoV-2刺突糖蛋白的滑動肽為掃描窗，掃描和比對整個生物數據庫。結果表明，有17個鼠源性多肽片段與人類及SARS-CoV-2刺激性糖蛋白完全匹配。

研究者認為，囓齒動物可能是SARS病毒和新冠病毒向人類傳播的中間宿主。研究通過對新冠病毒的刺突蛋白的滑動序列片段進行全面的氨基酸序列分析，證實蝙蝠是新冠病毒的天然宿主，再通過囓齒動物傳給人類。

陶愛林團隊認為，當一個新的冠狀病毒突變後，某一類或幾類特定MHC基因型的個體成為易感個體，當易感個體消亡或者獲得免疫自癒後，那些占絕大多數無症狀個體和感染後的痊癒個體依然帶著該突變病毒，這種新病毒就在種群內部流傳而不引起疾病流行；當條件合適時，病毒累積的突變達到一定程度，會使得另一類MHC基因型的個體染病，從而進入下一個流行季，如此開始群體內新的循環。

當病毒獲得了跨種間傳播的突變，則在新種內一樣開始演變為染病-流行-無症狀攜帶的逐步平衡。此規律在包括人在內的哺乳動物和其他動物中莫不如此。當病毒獲得了跨種間傳播的突變且累積到與全部MHC位點發生強結合時，即成為超級病毒，這種超級病毒對該種群存在滅絕的威力，但該超級病毒也會隨著該種群的滅絕而消失。

研究者結合該實驗室在2011至2012年對SARS病毒抗體的群體調查數據，認為冠狀病毒在全體人群成功免疫之前，不會在人群中消失。若該研究的結論正確，老鼠作為中間宿主成為事實，貓、老鼠等與人類密切接觸動物攜帶冠狀病毒並傳播，即冠狀病毒在人群中將難以滅絕。