困電梯20分鐘 江西男求救被懟「又不是死了人」

江西贛州一業主稱受困小區電梯20分鐘，求救無回應；物業全程失聯事後回應，指「又不是死了人，不要將事情擴大化」。（取材自封面新聞）

江西贛州一業主日前稱自己乘坐小區電梯時，被困20分鐘才出來。期間業主一直撥打物業電話，始終無人回應。事後，物業卻稱「又不是死了人，不要將事情擴大化」。

封面新聞報導，該業主發視頻稱：電梯裡的報警按鈕形同虛設，按了根本沒用。撥打物業的電話，打要麼是不接，要麼就是直接掛掉。微信 聯系了四個群的物業，也沒有任何人回復。最後無奈之下撥打119，才從電梯裡被解救出來，業主稱距離被困時間已經20分鐘了。

來源：YouTube

報導指出，事後，業主稱本想已經成功脫困了，這件事情就算了，而小區物業卻發微信威脅不要將此事聲張，「你們自己不看停電通知，還走進去幹嘛？」業主聽到物業這樣說，就覺得很氣憤。由於停電原因，其他樓棟電梯提前關掉了，為什麼自己小區的電梯還開著。

隨後，該業主將此事投訴到相關部門。業主說相關部門介入後，物業竟稱是業主自己關閉電梯供電，自己跑進去才導致被困的。

報導稱，業主 還出示微信群內一位暱稱叫「湘贛物業」的語音消息，該男子稱：「保持小區穩定，不要什麼事像是死了人一樣，搞得像非常大的事，不要把這個事情擴大。」業被困20分鐘聯繫不到人，事後還說出這種話。網友紛紛吐槽該物業態度惡劣。