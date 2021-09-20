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中版「佛洛伊德」? 廣州電單車司機遭警跪頸

中國新聞組／北京20日電
網傳廣州有警察以「膝壓」方式壓在一名電單車司機身上（圖）致其身亡，引來大批網民聲討。（視頻截圖）
網傳廣州有警察以「膝壓」方式壓在一名電單車司機身上（圖）致其身亡，引來大批網民聲討。（視頻截圖）

廣州近日發生一起警察以膝壓「跪頸」方式，壓制一名電單動車駕駛的事件。相關影片被貼上網後引發輿論撻伐，質疑執法過當，更有人形容是中國版的「佛洛伊德」案。

來源：YouTube

綜合媒體報導，有網民在推特發布短片，稱廣州警察不當壓制導致司機死亡，但針對這起案件，竟沒有任何媒體報導，有網友在微信群內想發布這條視頻，結果顯示無法發送。

根據視頻顯示，一名警察長時間以膝壓方式跪壓一名電單車司機的頸部和胸部，司機當時趴在地上疑似失去知覺，隨後數名警察趕到現場。網民「Leo」在Twitter發帖稱，「廣州黃埔大道冼村，兩警察壓在電動車司機身上，司機已經死了！」

廣州天河警方19日晚間在官方微博帳號發布通報稱，當天天河交警大隊民警在黃埔大道東往西獵德跨線橋底糾正電單車衝紅燈過程中，一男子不聽勸阻，繼續駕駛電單車強行離開，被民警攔停後還擊打民警，現場民警「果斷制止」其違法行為，隨後將其控制。接報警後，天河南派出所迅速派員到場處置，將該男子帶回調查。

經查，該33歲男子姓何，對其阻礙交警執行職務的違法行為供認不諱。按照有關法律規定，天河警方對違法人員何男處以行政拘留處罰。

「佛洛伊德之死」事件發生於2020年5月，非裔美國人佛洛伊德遭明尼蘇達州明尼阿波利斯市警察壓制頸部喪命，隨後引發「黑人的命也是命」運動。

警察 佛洛伊德 黑人的命也是命

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