內容低俗 擁1200萬粉絲主播遭抖音永久封禁

粉絲超1200萬的網紅主播「鐵山靠」，被抖音永久封禁。（取材自新聞坊）

繼自創的「郭言郭語」、擁有700萬粉絲的網路紅人「郭老師」被平台永久封禁後，靠長期用地方方言罵人吸引流量、粉絲超1200萬的網紅主播「鐵山靠」，也被抖音 以低俗內容永久封禁。據了解，抖音已因內容低俗、惡意博眼球等問題，永久封禁17487個帳號。

來源：YouTube

為治理娛樂圈亂象，國家廣播電視總局網站2日發布「關於進一步加強文藝節目及其人員管理的通知」，提出堅決抵制低俗「網紅」、無底線審醜等泛娛樂化傾向。

新聞坊報導，抖音安全中心17日就封禁「鐵山靠」發布說明。抖音稱，在平台直播期間，該主播長期存在以地方方言罵人吸引流量，以低俗內容、惡意博眼球等行為，嚴重違反了平台公約約定，並漠視提醒和警告屢次違反，因違反平台規定受到直播中斷及以上處罰102次。

同時，該主播的粉絲群體存在互踩互撕、控評等畸形「飯圈文化」現象，對網路生態環境造成了極大不良影響。

據媒體報導，「鐵山靠」來自山東濱州的普通農村家庭，自稱八歲習武，「邦邦兩拳」、「怕啥來啥」等熱梗均來自此人，粉絲超過1200萬。