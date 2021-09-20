我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國大學發生槍擊案至少5死 嫌犯被捕

舊金山灣區近2.9萬戶停電 東灣影響最大 緊急搶修

內容低俗 擁1200萬粉絲主播遭抖音永久封禁

中國新聞組／北京20日電
粉絲超1200萬的網紅主播「鐵山靠」，被抖音永久封禁。（取材自新聞坊）
粉絲超1200萬的網紅主播「鐵山靠」，被抖音永久封禁。（取材自新聞坊）

繼自創的「郭言郭語」、擁有700萬粉絲的網路紅人「郭老師」被平台永久封禁後，靠長期用地方方言罵人吸引流量、粉絲超1200萬的網紅主播「鐵山靠」，也被抖音以低俗內容永久封禁。據了解，抖音已因內容低俗、惡意博眼球等問題，永久封禁17487個帳號。

來源：YouTube

為治理娛樂圈亂象，國家廣播電視總局網站2日發布「關於進一步加強文藝節目及其人員管理的通知」，提出堅決抵制低俗「網紅」、無底線審醜等泛娛樂化傾向。

新聞坊報導，抖音安全中心17日就封禁「鐵山靠」發布說明。抖音稱，在平台直播期間，該主播長期存在以地方方言罵人吸引流量，以低俗內容、惡意博眼球等行為，嚴重違反了平台公約約定，並漠視提醒和警告屢次違反，因違反平台規定受到直播中斷及以上處罰102次。

同時，該主播的粉絲群體存在互踩互撕、控評等畸形「飯圈文化」現象，對網路生態環境造成了極大不良影響。

據媒體報導，「鐵山靠」來自山東濱州的普通農村家庭，自稱八歲習武，「邦邦兩拳」、「怕啥來啥」等熱梗均來自此人，粉絲超過1200萬。

網紅主播「鐵山靠」被指長期用地方方言罵人吸引流量。（視頻截圖）
網紅主播「鐵山靠」被指長期用地方方言罵人吸引流量。（視頻截圖）

抖音 YouTube

上一則

北京環球影城開園 嚴懲倒賣門票、員工違規就開除

下一則

中版「佛洛伊德」? 廣州電單車司機遭警跪頸

延伸閱讀

年底前補稅可從輕處罰 中國藝人第二波補稅潮來了

年底前補稅可從輕處罰 中國藝人第二波補稅潮來了
抖音：14歲以下1天限用40分鐘 「1時段」也沒得玩

抖音：14歲以下1天限用40分鐘 「1時段」也沒得玩
抖音3000萬點擊率 小吃皇后何昱儂 上NBC「今日秀」亮廚藝

抖音3000萬點擊率 小吃皇后何昱儂 上NBC「今日秀」亮廚藝
抖音：中國14歲以下實名用戶 每天只能用40分鐘

抖音：中國14歲以下實名用戶 每天只能用40分鐘

熱門新聞

李子柒無預警宣布停更影片。 （取材自微博）

停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？

2021-09-17 13:00
2015年9月中國國家主席習近平（右二）偕夫人彭麗媛抵達美國華盛頓國是訪問，時為美國副總統的拜登與夫人到機場迎接。（新華社資料照片）

習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說

2021-09-18 08:59
嫁給山西首富李兆會（左）的車曉，因個性不適合離婚。（新華社資料照片）

山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

2021-09-16 08:00
被告家屬曝光了一張當晚飯局照片。 (取材自上游新聞)

阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」

2021-09-15 13:00
才傳出要回中國「買買買」的香港首富李嘉誠家族18日被曝又賣掉上海靜安區的世紀盛薈廣場，套現3.2億美元。（中通社資料照片）

李嘉誠家族賣賣賣 再拋上海資產 持有16年 套現3.2億

2021-09-18 20:09
網傳「女模特穿泳裝送香菸」現場。（視頻截圖）

成都釣魚場找「釣模」攢人氣 穿泳裝發菸

2021-09-12 10:00

超人氣

更多 >
海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐

海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐
全美關注…佛州自駕遊失蹤女 屍體疑在懷州尋獲

全美關注…佛州自駕遊失蹤女 屍體疑在懷州尋獲
路透：中國金融機構正為恆大可能倒閉做準備

路透：中國金融機構正為恆大可能倒閉做準備
鄭州女按摩1次被索19.8萬 趕飛機竟把錢付清

鄭州女按摩1次被索19.8萬 趕飛機竟把錢付清
拜登邀法總統通話 協商澳洲潛艦採購爭議

拜登邀法總統通話 協商澳洲潛艦採購爭議