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女郵寄黃金失而復得疑被調包 其中1條「不是她的」

中國新聞組／北京20日電
天津的程女士8月28日通過中國郵政EMS向河南商丘市寧陵縣的周大福郵寄275.06克的黃金。（取材自中國基金報）
天津的程女士8月28日通過中國郵政EMS向河南商丘市寧陵縣的周大福郵寄275.06克的黃金。（取材自中國基金報）

做黃金珠寶生意的天津程姓女子，8月28日通過中國郵政EMS向河南商丘市寧陵縣的周大福郵寄275.06克黃金。可是，8月30日快遞到商丘中轉站後這些黃金卻不見了，事情在媒體上曝光後，引發各界關注，9月19日傳出失蹤的黃金找到了，但程女表示其中有一根金條不是她的。

來源：YouTube

中國基金報報報導，根據程女提供的照片顯示，在她進行包裹投遞的時候，進行了秤重，一大一小兩塊金條，還有一些金首飾，總共重量275.06克，總價值11萬元人民幣。

在發現包裹異常的情況下，中國郵政回覆是按照保價2萬元人民幣賠償。但詭異的是，物流信息暫停更新幾天後，又顯示已收貨，而程女士表示說沒有收到貨，

這件事情在媒體曝光之後，受到了社會各界的關注，該新聞迅速登上了19日晚間的熱搜第一。

事件終於在9月19日晚間有了進展，據河南廣播電視台民生頻道報導，「金子已經找回來了部分」，這次包裹丟失是因為內部盜竊引起，目前丟失是275克黃金，已經找回250多克，相關人員也已經按照公司規定進行調查處理。但經過程女士辨認，其中有一根金條不是她的。

今年以來，中國郵政屢上熱搜，繼成立奶茶店後，又在6月表示寄遞全面提速，再度衝上熱搜。此次丟失黃金的事情爆出來之後，有網友表示，某個員工的行徑，不能把整個EMS都否定了。

程女士指尋回的金子中有一根金條不是她的。（取材自中國基金報）
程女士指尋回的金子中有一根金條不是她的。（取材自中國基金報）

中國 郵政 河南

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