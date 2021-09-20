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小龍蝦、臭鱖魚入餡+跨界聯名 月餅愈賣愈貴

中國新聞組／北京20日電
廣西柳州市烘焙生產企業的員工，在給螺螄粉月餅刷蛋液。（中新社）
廣西柳州市烘焙生產企業的員工，在給螺螄粉月餅刷蛋液。（中新社）

中國月餅近年花樣百出，不再只是五仁、蓮蓉、棗泥，小龍蝦月餅、腐乳月餅、酸菜牛蛙月餅、韭菜月餅都出來了，有業者研發臭鱖魚月餅，甚至給寵物吃的月餅也有，比人吃的還貴。此外，廣西柳州市一家烘焙生產企業發出「重口味預警」，推出餅皮為暗黑色的螺螄粉月餅，躋身月餅圈「網紅」。

日前有一份月餅的報告指出，有超過四成的消費者，對於新口味、新品類的月餅，嘗試的意願非常高，於是今年的月餅出現一些變化，一是今年各大品牌熱衷把黑松露、燕窩、魚翅、鮑魚等高端的食材放進月餅裡，變成燕窩月餅、鮑魚月餅。

商家在研發並試吃臭鱖魚月餅。（中新社）
商家在研發並試吃臭鱖魚月餅。（中新社）

二是愈來愈多製造月餅的公司玩跨界聯名，跟博物館美術館等著名機構聯名，增加月餅的溢價，月餅賣得更貴，讓品牌打破次元壁。

從上述現象看，今年的月餅市場選擇空間越來越大，口味和品類也越來越細分，價格也愈來愈貴。有的商家還會把花燈、嫦娥、滿月等各種中秋元素放到禮盒裡，不再僅限滿足口腹之欲，吃完月餅後還可留下紀念，衍生更多文化價值。

上海真老大房門口排隊購買鮮肉月餅的人潮。（取材自大魚新聞）
上海真老大房門口排隊購買鮮肉月餅的人潮。（取材自大魚新聞）

此外，今年螺螄粉月餅依然供不應求，業者說，「我們用墨魚汁給月餅餅皮上色，讓『黑暗料理』名副其實。」喜蓮娜副董事長胡賓說，餡料有酸笋、螺螄肉、酸菜、肉絲，搭配比例經一次次調整，才找到適合大眾口味。目前銷售約10萬盒，「最近一直加單，但生產排期滿了，只能拒絕」。

今年月餅還出現一種現象，叫「月餅交換計畫」，把一盒很貴的月餅，留出一個喜歡的口味自己吃，然後把剩下的放在平台上跟其他人交換。或者將吃不掉的月餅捐給有需要的弱勢機構或家庭。

上海真老大房門口排隊購買鮮肉月餅的人潮。（取材自東方網）
上海真老大房門口排隊購買鮮肉月餅的人潮。（取材自東方網）

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