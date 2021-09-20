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8毛錢減肥藥賣69元 郭美美受審竟「蹺二郎腿」

中國新聞組／上海20日電
審訊過程中，郭美美態度隨意輕浮，甚至翹起了二郎腿，隨後被民警及時制止。（視頻截圖）
審訊過程中，郭美美態度隨意輕浮，甚至翹起了二郎腿，隨後被民警及時制止。（視頻截圖）

出獄才2年的知名炫富女郭美美，今年4月再因生產、銷售添加違禁成分「西布曲明」減肥食品案件被逮獲並刑拘。根據近日曝光的上海警務偵查紀錄片，郭美美堅稱對所售賣減肥藥品中含有西布曲明一事不知情，甚至一度在審訊現場翹起了二郎腿，被民警當場制止。

警方查出，郭美美涉嫌售賣的減肥藥品，一顆藥丸的成本價是8毛，可經過兩級分銷商加碼...
警方查出，郭美美涉嫌售賣的減肥藥品，一顆藥丸的成本價是8毛，可經過兩級分銷商加碼，到達顧客手裡後，一粒高達69元。（視頻截圖）

觀察者網報導，去年11月，浦東分局經偵支隊的民警接到舉報，有微商在銷售一款減肥糖，每盒699元（人民幣，下同，約107美元），號稱減肥效果非常明顯。然而，很多買過的網友在網上發帖，吃完減肥糖，瘦是瘦了，可副作用極其明顯，出現睡不著覺、心慌、手抖、頭暈等症狀。

郭美美翹起了二郎腿，被民警及時制止。（視頻截圖）
郭美美翹起了二郎腿，被民警及時制止。（視頻截圖）

警方調查發現，原來這款減肥藥裡含有明令禁止添加的西布曲明成分。西布曲明是一種中樞神經抑制劑，食用者會產生血壓升高、心率加快、厭食、失眠、肝功能異常等副作用，嚴重者會導致猝死

浦東分局經偵支隊今年3月在全國抓捕涉案人員，同時找到三個非法生產基地。嫌疑人將產品裝在不同的分裝袋子裡，有些為了規避快遞公司查驗，會將小藥丸裝在貓糧、狗糧袋子裡。原來一顆藥丸的成本價是8毛，經過兩級分銷商加碼，到達顧客手裡後，一粒高達69元。一袋看似不起眼的「狗糧」，最終能賣100多萬。

郭美美是其中一個被捕的銷售商。日前播出的上海警務偵查紀錄片，曝光郭美美案更多細節及抓捕、審訊現場。

審訊過程中，郭美美態度隨意輕浮，甚至翹起了二郎腿，隨後被民警制止。她自稱什麼都不知道，「我1月20日才開始賣（減肥糖）的，我到現在都是懵的」，還稱「我是認罰的，不能說自己不知道就不認罪認罰」。

另據看看新聞報導，今年8月13日，上海鐵檢院公開審理了這個銷售有害食品案件，郭美美表示認罪，公訴機關建議對其判處有期徒刑2年9個月，法院未當庭宣判。郭美美當庭痛哭，說她自己從2014年就出事坐牢，出獄後僅一年再次被抓，她表示很後悔，「我覺得自己活得挺失敗，今年都30歲了，好像做什麼都是錯。」

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